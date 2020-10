STUDIU: Imunitatea la COVID-19 ar putea dura doar câteva luni

Persoanele care s-au vindecat de Covid-19 îşi pot pierde imunitatea la noul virus în câteva luni, potrivit unui studiu care sugerează că virusul ar putea reinfecta oamenii an de an, aşa cum se întâmplă cu răcelile obişnuite, scrie The Guardian.

În primul studiu de acest fel, oamenii de ştiinţă au analizat răspunsul imunităţii organismului în cazul a peste 90 de pacienţi şi asistenţi medicali de la Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. Cercetătorii au descoperit că nivelul de anticorpi a atins vârful la aproximativ trei săptămâni după debutul simptomelor, apoi a scăzut rapid.

Analizele de sânge au arătat că, deşi sistemul imunitar a 60% din cei cuprinşi în studiu a reacţionat „puternic" în timpul luptei cu virusul, formând anticorpii necesari, doar 17% au păstrat acest atu trei luni mai târziu. Nivelurile de anticorpi au scăzut de 23 ori de-a lungul derulării cercetării, iar în unele cazuri au devenit nedetectabile.

„Oamenii dau un răspuns acceptabil la producerea anticorpilor anti Sars-Cov-2, însă aceştia se menţin o perioadă scurtă de timp. Această perioadă variază în funcţie de vârful atins”, a spus dr. Katie Doores, de la King's College London, coordonator al studiului.

Sistemul imunitar are mai multe modalităţi de a combate coronavirusul. Însă, dacă anticorpii sunt principala linie de apărare, atunci oamenii ar putea contracta boala în valuri de îmbolnăviri sezoniere, iar vaccinurile nu ne-ar proteja pentru mult timp.