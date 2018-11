Subiecte Bac 2019. Profesor, după discuţia cu Plumb: Modelul pentru BAC a fost o improvizaţie, iar itemii de tot râsul

Introducerea itemilor obiectivi la evaluările naţionale nu sunt necesare în acest an de învăţământ, susţin reprezentanţii elevilor şi părinţilor după discuţia de vineri cu ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, iar profesorii spun că modelele de subiecte postate erau prea ample şi complexe.

“Poziţia noastră a fost că această modificare nu era necesară din acest an şcolar şi ar trebui regândită, astfel că aceasta a fost şi concluzia. Ne-am gândit că elevii ar fi foarte stresaţi dacă această propunere va fi implementată din acest an şcolar şi i-ar afecta şi rezultatele. Ar fi crescut şansele să treacă bacalaureatul fără a deţine nişte cunoştinţe solide. Astfel, ar fi crescut rata de promovabilitate în mod articificial, iar acest lucru nu e de dorit pentru că ne-am întoarce din nou la perioada 2003-2011, în care promovau 80% dintre elevi”, a spus, vineri, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Petru Apostoaia, după discuţiile cu Rovana Plumb.

Tânărul susţine că nu acceptă această formă de examen şi precizează că există mai multe lacune în sistemul de învăţământ.

“Sunt multe aspecte care trebuie schimbate, deoarece sunt foarte multe contestaţii, cel puţin la Limba şi literatura română, din cauza anumitor puncte, însă prin formarea evaluatorilor (...) vom putea elimina acest număr uriaş de contestaţii”, a mai spus Petru Apostoaia.

De cealaltă parte, reprezentanţii părinţilor îşi doresc ca aceste modificări să fie implementate în următorii doi ani.

“Ne-am dorit în principiu doi ani de zile, având în vedere că elevii de clasa a VI-a vor susţine simularea evaluării astfel încât dacă se va implementa peste un an sau peste doi să susţină aceste teste tip grilă cu itemi obiectivi. Până la urmă toţi am fost de acord şi sindicatele şi elevii şi noi, ca Federaţie, să amânăm un an de zile amânare care poate fi interpretată în funcţie de noul ministru”, a spus, Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi.

Cristache mai spune că aceste modificări sunt binevenite, însă doar după ce vor fi consultate public.

“Cred că avem nevoie de acest tip de evaluare. Bineînţeles că trebuie să intre într-o dezbatere publică şi nu făcută aşa underground cum a făcut ministerul. Ne dorim să ajutăm aceşti copii”, a mai spus Iulian Cristache.

De asemenea, profesorii de Limba şi Literatura Română susţin că modelele postate pe site-ul Ministerului erau mult prea complexe

“Le-am reproşat că la subiectul de Evaluare Naţională că e prea amplu, prea mare. Are două texte uriaşe, cu două compuneri plus probleme de semantică şi vocabular. Le-am reamintit că subiectul este pentru două ore de lucru. Acel subiect trebuie redus. (...) La Bacalaureat a fost un dezastru. (...) Modelul de subiect propus la Bacalaureat a fost o improvizaţie, iar itemii sunt de tot râsul. (..) Unele erau ambigue, ridicole, unele într-adevăr erau nepotrivite”, a mai spus profesoara de Limba română la Şcoala Centrală din Bucureşti, Florina Rogalski.

Ministrul Educaţiei, Rovana Plumb, a declarat că în acest an şcolar nu se vor schimba subiectele pentru examenele de BAC şi Evaluarea Naţională întrucât, în urma discuţiilor cu reprezentanţii elevilor, ai profesorilor şi ai părinţilor s-a conchis că în timpul jocului nu se schimbă regulile.

