Eşec în negocierile pentru prelungirea stării de alertă. Ciolacu confirmă opoziţia PSD / Anunţul anterior al lui Raed Arafat: „Avem pregătit planul B”

UPDATE 16.30 Ciolacu: Dacă starea de alertă va fi ca acum o lună, PSD nu o votează

Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că PSD nu va vota starea de alertă, dacă aceasta va avea forma de acum o lună. În schimb, liderul PSD afirmă că se va găsi o soluţie pentru a nu exista un vid legislativ.

În urma discuţiilor cu Raed Arafat, la care au participat şi liderii USR şi Pro România, dar şi liderul de grup al UDMR, Marcel Ciolacu a spus, miercuri, la Digi24, că s-a ajuns la concluzia că spitalele trebuie deschise bolnavilor cronici.

„Am picat de acord că spitalele trebuie deschise bolnavilor cronici, limitarea spitalelor suport COVID în perioada următoare, deoarece avem exemple de spitale suport COVID care nu au niciun pacient, iar localităţile respective nu mai beneficiază de asistenţă medicală. Trebuie să meargă zeci de km către cel mai apropiat spital”, a spus Ciolacu.

El a dat ca exemple, în acest sens, spitalele din Râmnicu Sărat, Mioveni sau Caracal.

„Nu considerăm că este nevoie de stare de alertă pe întreg teritoriul României. Ţinând cont de aceste excepţii, de purtarea măştilor în locuri închise, distanţarea de 1,5 metri, lucruri care mi se par corecte şi pe care le susţinem şi noi”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a spus că politicienii care au participat la întâlnire au transmis că în forma de acum o lună PSD nu va vota starea de alertă.

„Dacă starea de alertă va fi aceeaşi formă ca acum o lună, sub nicio formă PSD nu o să o voteze. (...) Putem veni cu alte soluţii, putem veni cu o lege. (...) Nu vom lăsa un vid legislativ. Eu nu sunt Ludovic Orban. Vom găsi o soluţie să existe un cadru legislativ care să acopere acest lucru.

Nici eu nici colegii mei nu o să punem în pericol vieţile oamenilor, dar sub nicio formă nu o să mai votăm anumite aberaţii pe care Guvernul vrea să le trimită la Parlament sub această mască şi această ameninţare că dacă nu votaţi şi se întâmplă ceva rău, voi sunteţi de vină, Parlamentul. Nu merge”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai spus că speră că va putea discuta cu premierul Ludovic Orban despre acest lucru, că secretarul de stta Raed Arafat i-a adus la cunoştinţă elemente de care trebuie să ţină cont, dar acest lucru nu înseamnă că va vota starea de alertă în forma iniţială: „Juriştii noştri deja lucrează la acest lucru. Cu certitudine nu vom lăsa un vid legislativ şi un haos în România”, a mai spus liderul PSD.

UPDATE ora 13:31 Surse: Asupra căror lucruri s-a ajuns, totuşi, la un acord comun

Lucrurile asupra cărora s-a ajuns, totuşi, la un acord comun sunt: trebuie redeschise spitalele, pentru ca bolnavii cronici să aibă acces la tratament, iar cei ce vin din zone cu risc epidemiologic vor trebui să stea în izolare 14 zile, dar şi să fie testaţi la finalul perioadei, lucru ce acum nu se întâmplă, au precizat sursele.

Totodată, obligativitatea purtării măştii în spaţii închise şi distanţarea fizică se menţin, în continuare. S-ar fi ajuns la o concluzie şi privind oprirea achiziţiilor directe făcute de Guvern.

Surse au transmis că PSD aşteaptă propunerea concretă a Guvernului, pentru ca măsurile să poată fi implementate fără menţinerea stării de alertă.

UPDATE ora 13:02 Surse: Eşec în negocierile din biroul lui Ciolacu pentru prelungirea stării de alertă

Arafat nu a reuşit să-i convingă pe „inamicii” prelungirii restricţiilor, PSD, PRO România şi ALDE.

Conform surselor, social-democraţii ar vrea să vină cu proiect de lege prin care să se decidă asupra stării de alertă, o alternativă la HG-ul pe care îl vrea Guvernul.

PSD ar vrea prelungirea stării de alertă pe maxim 7 zile, iar Arafat şi USR se gândesc la 15 zile.

Deşi niciun partid nu vede justificată prelungirea la nivel naţional, Guvernul îşi menţine poziţia şi spune că va veni cu argumente.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, 9 iunie, că se impune prelungirea stării de alertă. La doar câteva minute după anunţul preşedintelui, PSD anunţa că nu va vota prelungirea.

Raed Arafat şi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, au discutat despre posiblitatea prelungirii stării de alertă, dar şi alte soluţii în cazul în care Parlamentul va bloca iniţiativa.

Raed Arafat declara marţi seară că autorităţile sunt pregătite şi cu planul B în cazul în care prelungirea stării de alertă va fi respinsă.

”Dacă va fi respinsă starea de alertă vor fi încercate alte soluţii. Vom încerca să vedem legislaţia actuală ce ne permite să facem. Pe legislaţia situaţiei de urgenţă există modalităţi şi mijloace care ne-ar permite să acţionăm, dar nu neapărat la nivelul la care am făcut acum. Va fi mult mai greu să luăm nu numai decizii, să le implementăm mai degrabă. trebuie stabilit ce se va întâmpla cu purtatul măştii, cu regulile luate de distanţare, astea nu sunt prevăzute nicăieri. În orice situaţie se discută toate planurile. Orice discuţie are aceste aspecte”, a declarat Raed Arafat pentru Digi24.