Tânăr atacat şi rănit grav de un urs în Harghita. Victima transportată cu elicopterul la spital

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din judeţul Harghita, a fost atacat şi rănit grav de un urs, vineri, în zona localităţii Crişeni. Victima va fi transportată cu un elicopter, la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Incidentul a fost anunţat de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook.

„Acum am primit veste despre faptul că în urmă cu câteva minute un bărbat de lângă Crişeni a fost grav rănit de un urs. După informaţiile pe care le am, victima are spintecată burta. (...) Victima este un bărbat de 30 de ani care îşi creşte singur cei doi copii. Se află în stare gravă şi va fi transportat cu un elicopter la spital, unde medicii, sper că îi vor salva viaţa”, a scris preşedintele CJ Harghita.

Cazul a fost confirmat de dr. Peter Szilard, managerul Serviciului Judeţean de Salvare Harghita, care a declarat pentru MEDIAFAX că echipajul medical se află la intervenţie.

„Din primele informaţii ştim că bărbatul a fost rănit în zona abdominală, dar deocamdată nu avem informaţii despre alte leziuni deoarece echipajul medical se află la intervenţie”, a spus managerul SAJ.

