Tânăra care a depus plângerea penală împotriva lui Alexandru „Colo“ Bălan a fost ameninţată cu violul

Andra Cilibiu, tânăra care a depus plângerea penală în numele Centrului Filia, a precizat prin intermediul unui postări pe o reţea de socializare că după ce a luat acţiune împotriva vloggerului a primit numeroase ameninţări şi apeluri de intimidare de la fani ai lui Alexandru "Colo" Bălan.

"Ieri noapte cineva m-a ameninţat cu violul pe Instagram, la o poză cu mine având cinci ani, postată de ziua copilului. Asta după ce am fost repetat înjurată de băieţi de până în 16 ani din cauză că mi-am permis să redactez plângerea penală împotriva lui Alexandru "Colo" Bălan. Un altul m-a sunat toată noaptea şi mi-a trimis un vocal în care spunea "Cine e tăticul tău?" - parafrazând din discursul instigator la viol al lui Alexandru Bălan. Am fost făcută femeie proastă, handicapată, etc.

Sper că v-aţi convins cât de periculos este acest individ pentru publicul său ţintă. Sper că YouTube o să închidă cât mai repede contul".

Alexandru Bălan a postat în seara zilei de luni, 1 iunie, un videoclip intitulat „Îmi cer scuze!” pe canalul său de YouTube. Vloggerul a anunţat că are nevoie de o pauză şi că intenţionează să schimbe conţinutul de pe canalul său.