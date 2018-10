Tânărul care ar fi ameninţat un bărbat cu pistolul la staţia de metrou Piaţa Victoriei a fost prins

Tânărul în vârstă de 19 ani, care ar fi ameninţat un bărbat cu un pistol la staţia de metrou Piaţa Victoriei pe 24 octombrie, a fost prins şi ulterior reţinut. El a fost prins luni tot la metrou, iar în geanta sa au fost găsite un pistol cu aer comprimat şi un briceag, informează Poliţia Capitalei.

Politiştii din cadrul Brigăzii Poliţie Transport Public au prins, luni dimineaţă, într-o staţie de metrou din sectorul 3 al Capitalei, un tânăr de 19 ani, din Bucureşti, principal suspect în cazul de ameninţare din seara de 24 octombrie.

"Din cercetările efectuate s-a stabilit, că la acel moment, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla in statia de metrou Piata Victoriei ar fi ameninţat un bărbat, cu un pistol, după care a părăsit zona. Ulterior in timp ce se afla într - un tren de metrou oprit in staţie, ar fi agresat mai multe persoane, după care a fugit", arată Poliţia Capitalei.

În geanta tânărului, poliţiştii au găsit un pistol cu aer comprimat, fără autorizaţie şi un briceag.

Tânărul de 19 ani a fost reţinut şi urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 cu propunere de luare a unei măsuri preventive pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

