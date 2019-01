Tariful noii parcări inaugurate în Bucureşti, redus la jumătate, după ce Metrorex a constatat gradul scăzut de ocupare

Conducerea Metrorex a hotărât să reducă de la 1 leu la 50 de bani pe oră tariful pentru parcarea de la Terminalul Străuleşti, după ce s-a constatat că gradul de ocupare al parcării este unul foarte mic. Noul tarif va intra în vigoare din data de 4 februarie.

„Metrorex informează că, începând cu data de 4 februarie 2019, tariful pentru parcarea în Terminalul Multimodal Străuleşti va fi de 50 de bani/maşină/oră. Decizia a fost luată de către conducerea executivă şi cea administrativă a societăţii, după ce s-a constatat gradul scăzut de ocupare a parcării, de la darea în exploatare şi până în prezent”, se arată într-un comunicat al companiei, transmis miercuri.

Aşadar, decizia de reducere a tarifului vine după ce, la două luni de la deschidere, în Terminalul de la Străuleşti parchează zilnic, în medie, 19 maşini, iar în acest caz, investiţia de peste 300 de de milioane de lei este practic inutilă. Motivul pentru care şoferii nu parchează în prezent este preţul de 1 leu pe oră, ceea ce pentru unii şoferi, care locuiesc în afara Bucureştiului, costul pe zi ajunge chiar şi la 12 lei.

„Park and Ride-ul de la Străuleşti reprezintă o soluţie unică în Bucureşti, care oferă siguranţă şi confort posesorilor de autoturisme. Preţul extrem de avantajos faţă de preţul pieţei poate fi un motiv în plus pentru posesorii de autoturisme de a-şi lăsa maşinile într-o parcare nouă, modernă, cu multiple funcţiuni pentru cei care călătoresc dinspre periferie spre centrul oraşului. Sistemul park&ride are ca scop reducerea congestiei traficului urban şi furnizarea mai multor modalităţi de transport pentru publicul călător, respectiv: metroul, transportul urban de suprafaţă, transportul preorăşenesc şi asigurarea condiţiilor de parcare pentru transportul cu autoturismul personal”, spun reprezentanţii Metrorex.

Terminalul multimodal are un regim de înălţime P+3 etaje şi are în alcătuirea sa un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de aşteptare pentru călătorii transportului public orăşenesc şi interurban, terminalul fiind dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.

