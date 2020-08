Te-ai săturat să îţi vină comanda de mâncare rece la birou? Ştefan a rezolvat această problemă

Dacă te-ai săturat să îţi ajungă comanda de mâncare după mult timp, iar preparatele să fie reci, problema ta are o rezolvare. Ai putea în mai puţin de 30 de secunde de când te-ai hotărât ce vrei să mănânci la prânz să îţi ridici comanda. E ca şi cum ţi-ai lua dintr-un automat ori o sticlă de suc ori un sandwich sau o ciocolată, doar că... alegi paste carbonara, somon cu cartofi natur sau clătite cu mere şi brânză.

Lui Ştefan, un tânăr antreprenor din Iaşi care la doar 19 ani a gândit un automat de mâncare caldă, ideea i-a venit în liceu. Se săturase să mănânce chipsuri şi snacksuri de la chioşcul din şcoală. În urmă cu doi ani a început să proiecteze aparatul, care ţine la temperatură constantă preparatele. Mai apoi,pentru că deja avea propria sa firmă de IT a făcut aplicaţia şi platforma de pe care tu poţi să îţi comanzi masa de prânz. Dar pentru că legea nu îi permite să fie intermediar fără să aibă şi el autorizaţie, Ştefan a investit şi într-o bucătărie echipată complet şi a angajat un bucătar ce va prepara felurile de mâncare livrate în automat. Preţurile unui prânz cald variază între 15 şi 25 de lei.

”Stăteam la ore, eu dimineaţa nu aveam timp să mănânc şi stând la ore înfometat mă gândeam ce aş putea eu să mănânc. În şcoli încă nu este o opţiune de mâncare caldă, sunt doar snacks-uri de la chioşcuri, sanwish-uri de o calitate nu atât de bună, la preţuri exagerate, reci şi atunci am venit cu ideea să aduc eu mâncare gătită, caldă, păstrată la 60 de grade şi proaspătă. Ideea mea se axa pe a fi un om din mijloc, un intermediar, între aparatele mele şi un restaurant terţ, nu voiam să produc eu mâncare, însă legea din România nu dă voie să procesez mâncarea altcuiva fără ca eu să nu fiu autorizat în domeniu, aşa că trebuia neapărat să fiu şi eu producător de catering, nu de fast food, nu de altceva, trebuia să am eu bucătăria de catering, să produc express pentru aparatele mele. M-am orientat la clădiri de birouri, unde sunt angajaţi care lucrează 8 ore pe zi. Ce vor putea să îşi comande de acolo? Am pus şi somon cu piure, crispy cu cartofi, paste, spată la cuptor, pui la grill, pui cu smântănă şi mămăligă”, a declarat Ştefan Petrea.