Anul şcolar începe cu stângul. Profesorii de peste 60 de ani, aflaţi în pragul pensiei, se tem că se vor infecta în sala de clasă.

”Este o anumită teamă. Nu pot să spun că sunt inconştientă şi să spun că nu cred în această boală şi nu trebuie să am grijă. Ba da. De când a început această perioadă, întotdeauna, când am ieşit afară, sau au am mers în magazine, am respectat regulile, am purtat mască şi, bineînţeles, voi face acest lucru şi la şcoală,” spune Monica Oarcea, profesor de matematică.

”Eu am recomandat ca aceşti profesori să ia legătura cu medicul de familie, cu afecţiunile şi cu recomandările medicului de familie, sau a medicului curant, să meargă la medicina muncii şi în funcţie de răspunsul concret al medicului de medicina muncii, eu pot să îi acord profesorului acest drept, dacă aşa este. Eu vreau să am nişte recomandări de la specialist, pentru că eu nu sunt specialist în medicină.,” precizează Rodica Marinescu, director la Şcoala Gimnazială nr. 16 din Timişoara.

Mulţi dintre profesorii aflaţi în prag de pensionare au preferat să renunţe la activitate.

18.000 de cadre didactice care au împlinit vârsta de 60 de ani sunt în şcolile din România.