Teodorovici, despre proteste: Inutile. Dacă întrebi un om pe stradă de ce protestează nu ştie

Eugen Teodorovici a declarat că statul este slăbit pe zi ce trece din cauza faptul că nu există dialog între preşedintele Klaus Iohannis şi Guvern, Parlament, cât şi a protestelor pe care ministrului Finanţelor le-a catalogat ca fiind „inutile”.

„Tot sper la un dialog normal între preşedinte şi Guvern, înre preşedinte şi Parlament, între cei trei actori, restul societăţii. Eu am avut o discuţie la birou cu anumite entităţi publice care efectiv se plâng de slăbirea statului. Deci statul nostru se slăbeşte pe zi ce trece. Cu această abordare profesională, dorinţă de a distruge statul în sine, dorinţa de a distruge România. Protestele inutile. Dacă întrebi un om pe stradă de ce protestează. «Spune-mi şi mie de ce protestezi?». Nu ştie să spună de ce. Am avut eu o discuţie de genul acesta cu cineva din maşină care mi-a spus «domnule, daţi foc la ţară». «Am înţeles, bun. Dă-mi şi mie un argument». «Ah nu, domnule, lăsaţi». Ce chestiune e aceasta? Arunci un cuvânt, dar fără să explici”, a afirmat Eugen Teodorovici, miercuri la Antena 3.

Ministrul Finanţelor a adăugat că ar trebui să existe amenzi pentru politicienii care spun lucruri neadevărate, la fel cu e reglementat de CNA pentru televiziunile care nu prezintă ştirile imparţial. Teodorovici a precizat că acesta e motivul pentru care a venit cu ideea renunţării la imunitatea parlamentara şi cea la nivel prezidenţial.

„Mă uitam pe posturile de televiziune. CNA are un regulament, are un articol care spunea că eşti obligat să prezinţi imparţial orice fel de ştire, dacă nu, în caz contrar, iei nu ştiu ce amenzi. Să facem asta şi în Parlament, la nivel de preşedinte. Când este clar ceva, de asta am spus haide să renunţăm la imunitatea parlamentară. Renunţi la ea ca să nu mai poţi minţi, să nu mai poţi minţi la tribuna Parlamentului. Spui ceva adu dovezi. Şi preşedintele la fel. Nu ai voie să vorbeşti fără dovezi, dar se pare că ţara această nu ştiu în ce parte o ia”, a conchis social-democratul.

Reacţia ministrului Finanţelor vine după ce recent au avut loc mai multe proteste din cauza modificărilor aduse de Guvern legislaţiei în domeniul justiţie.

