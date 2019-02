Teodorovici, despre reducerea bugetelor de la servicii: Fără supărare, e vorba de banul public/ Ce spune despre bugetul DIICOT

Ministrul Eugen Teodorovici a declarat, legat de reducerea bugetelor de la servicii, aşa cum a anunţat Liviu Dragnea, că fondurile sunt publice şi trebuie alocate acolo unde este nevoie, susţinând că este exagerat să se vorbească despre pericol în zona siguranţei publice pentru reducerea sumelor.

"Ca şi guvern am făcut o propunere de buget. Am discutat-o în structurile CSAT. Dacă s-ar fi făcut această modificare de buget, atunci ar fi trebuit trecută prin CSAT. Acum vom vedea în Parlament, în comisii care vor fi propunerile şi vom vedea la vot final. Toţi care suntem în situaţie de acest tip, fără supărare, e vorba de banul public şi indiferent că e cheltuit pe apărare, pe servicii, atunci el trebuie cheltuit eficient.

Ca ministru, că e zona de sănătate, socială, va trebui să acţionez exact în acest sens, că vor fi supăraţi, banii aceştia trebuie alocaţi", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor.

Întrebat dacă va fi afectată siguranţa naţională, cum ar fi paza SPP, prin reducerea bugetelor, Teodorovici a răspuns: "Cred că e prea mult spus. E mult prea mult spus că se afectează siguranţa naţională pentru faptul că tai sau realoci într-o anumită zona a economie. Despre siguranţă naţională putem să vorbim şi în sănătate".

Liviu Dragnea a spus, duminică seară, după discuţiile despre buget, că intenţionează ca o sumă importantă din fondurile serviciilor secrete să ajungă la Sănătate, pentru programele destinate copiilor, precum alocarea de vitamina D sau schemele pentru diabetici.

Conform proiectului iniţial, bugetul SRI era de 2,4 miliarde lei, cu o creştere de 4,8% faţă de anul trecut, cel al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de 604 milioane lei, cu o creştere de 69%, bugetul SPP de 233 milioane lei, în creştere cu 20% iar bugetul SIE de 309 milioane lei, în creştere cu 8,5%.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat,vineri, după ce DIICOT a transmis că fondurile din bugetul de stat mai ajung pentru jumătate de an, că au fost alocate sumele necesare pentru a funcţiona şi că nu ar trebui ca fiecare instituţie să se extindă, banii putând fi folosiţi în alte zone.

„Bugetele în cazul Parchetelor şi partea de DIICOT din Parchet sunt alocate sumele pentru ce înseamnă salarii în 2019. Au alocate sumele pentru a funcţiona. Am văzut şi ieri în spaţiul public, la fel, salariile în zona judecătorilor. Sunt asigurate până la final de an 2019. Nu înţeleg de unde apar astfel de informaţii. Eu vă pot confirma că sumele din buget arată foarte clar că pe 2019 unt asigurate aceste cheltuieli”, a declarat Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de vineri a Guvernului.

Întrebat dacă mesajul reprezentanţilor DIICOT reprezintă un semnal de alarmă, ministrul de Finanţe a răspuns: „Nu, absolut deloc. Totuşi Ministerul de Finanţe trebuie şi are dreptul să se uite pe fiecare cheltuială în parte. Nu am auzit niciodată o instituţie publică care spune că are foarte mulţi bani şi ca ar vrea să dea înapoi. Toţi vor să se extindă. Ar trebui să fim mai rezonabili şi să ne gândim că acei bani pot fi folosiţi în zonele în care e nevoie. E mai eficientă dacă se măreşte”.

DIICOT a transmis, joi, prin intermediul unui comunicat de presă, că fondurile alocate în proiectul curent de buget nu permit desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Direcţiei şi pun în pericol finalizarea cauzelor penale aflate în curs.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism are debite de 3.595.374,59 lei la data de 31.01.2019, astfel că, după achitarea acestora, creditele ramase vor asigura funcţionarea instituţiei pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Ca şi consecinţă, instituţia se află în imposibilitatea achitării la timp a facturilor curente, precum si a celor restante.

