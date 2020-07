Titularizare 2020. Lupta pentru posturile din învăţământ: Peste 30.000 de candidaţi pentru aproximativ 4.000 de locuri

Titularizarea vine în fiecare an cu aceeaşi problemă...lipsa posturilor cu normă întreagă. Călin este profesor de limba engleză şi speră să prindă un loc stabil la catedră. Ştie că cele mai multe posturi sunt blocate de profesori pensionari sau plecaţi în concedii medicale. Chiar şi aşa, are şi un plan de rezervă. Ideea de a preda într-o şcoală privată îi surâde şi o consideră mai avantajoasă financiar.

Alături de el, alţi peste 30.000 de profesori şi-au încercat norocul, miercuri, la proba scrisă a examenului de titularizare. Ei se luptă pentru aproximativ 4.000 de posturi scoase la concurs de Ministerul Educaţiei.

Pentru a ocupa un post pe perioadă nedeterminată, Călin trebuie să obţină cel puţin nota 7. Dacă va lua între 5 şi 7, va fi profesor suplinitor.

„Da, sunt posturi blocate. N-ai ce să faci. Din punctul meu de vedere înveţi bine la titularizarea din fiecare an şi îţi încerci norocul până când...Asta este, într-adevăr, aşa-i situaţia. Cred că te ajută totuşi să te depăşeşti ca profesor dacă dai an de an titularizarea, evident după ce ai dat-o de 3-4 ori nu cred că mai e o problemă”, crede Călin. „Se vorbeşte încă din anii ‘40 de o comoditate a profesorilor. Prinzi un post călduţ, între ghilimele, şi stai acolo toată viaţa.”

„Într-adevăr, este o luptă destul de acerbă pentru un post în învăţământ, noi ne facem datoria şi participăm la aceste concursuri. Într-adevăr, metodologia e foarte dificilă, însă suntem optimişti şi ne rugăm să meargă lucrurile din ce în ce mai bine”, spune şi Florina, profesoară de limba franceză.