Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, referitor la candidatura lui Augustin Lazăr pentru un nou mandat la Parchetul General, că fiecare are o părere bună despre sine şi Lazăr e îndreptăţit la aceeaşi atitudine.

"Exprimă dorinţa domniei sale de a continua ceea ce a făcut până în prezent. Fiecare are o părere bună despre sine şi dânsul e îndreptăţit la aceeaşi atitudine. Prin urmare, eu am declarat şi ieri, orice procuror care îndeplineşte condiţiile legii are dreptul să se înscrie. Eu voi fi în comisia de selecţie care face propunerea către CSM şi, mai departe, către preşedinte, mă voi opri acolo. Întrebaţi-l pe el, nu-mi cereţi mie să-mi exprim pozişia înainte de interviu", a declarat Tudorel Toader, la Ministerul Justiţiei.

Chestionat referitor la o fotografie care înfăţişa un apus şi pe care a postat-o pe Facebook după ce Augustin Lazăr şi-a anunţat candidatura şi care înfăţişa un apus, ministrul a afirmat: ”Nicio asemănare nu este tot timpul întâmplătoare”.

Ministrul a mai precizat că până luni, la ora 12.00, nu îşi depusese nimeni candidatura pentru funcţia de procuror general.

Precizările vin după ce Augustin Lazăr a anunţat, luni, că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al României, în contextul organizării, de către Ministerul Justiţiei, a concursului pentru numirea în funcţie, chiar dacă Tudorel Toader a cerut revocarea pentru acesta. Mandatul lui Lazăr expiră pe 28 aprilie.

Ministerul Justiţiei a anunţat, săptămâna trecută, că a declanşat procedura de selecţie pentru numirea unui nou procuror general al PÎCCJ, funcţie care va deveni vacantă în data de 28 aprilie, când se va încheia mandatul lui Augustin Lazăr. Procedura se desfăşoară între 13 martie şi 5 aprilie. Candidaţii vor susţine interviul în faţa ministrului Justiţiei.

Deoarece mandatul lui Lazăr se încheie la finele lui aprilie, Ministrul Tudorel Toader a declanşat procedura de revocare a lui Lazăr din funcţie în 24 octombrie 2018. Între timp, Augustin Lazăr a depus la Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de revocare din funcţie declanşată de ministrul Justiţiei, cerere care încă se judecă.

