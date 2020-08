euronews.com. Traficul aerian global nu va reveni la stadiul în care era înainte de criza COVID-19 mai devreme de anul 2024 – cu un an mai târziu decât se anticipa anterior, a precizat IATA (International Air Transport Association – trad. Asociaţia Internaţională de Transport Aerian), scrie

„Chiar dacă economiile dezvoltate în afara SUA au avut în mare parte succes în ceea ce priveşte ţinerea sub control a răspândirii virusului, noi blocaje au apărut în aceste economii. În plus, sunt puţine semne de ţinere sub control a virusului în multe economii emergente importante, care alături de SUA reprezintă 40% din pieţele globale de trafic aerian“, a spus IATA.

Alţi factori care au influenţat poziţia „mai pesimistă“ sunt legaţi de reducerea călătoriilor de afaceri, dar şi de încrederea scăzută a clienţilor în condiţiile în care este de aşteptat ca oamenii să prefere să îşi amâne deplasările din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa locurilor de muncă, creşterea ratei şomajului şi teama de îmbolnăvire cu Covid-19.

Astfel, se aşteaptă ca îmbarcările să scadă cu 55% în 2020, comparativ cu 2019. În plus, deşi numărul pasagerilor ar trebui să crească cu 62% în 2021, chiar şi atunci va fi la o treime din cifrele din 2019.

După toate aceste calcule, nivelul din 2019 ar putea fi atins abia în 2023. Totuşi, „reuşitele ştiinţifice în lupta cu Covid-19, inclusiv dezvoltarea unui vaccin de succes, ar putea permite o revenire mai rapidă“, a explicat IATA.