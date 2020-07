Tu ai bune maniere când participi la şedinţe pe zoom? Numai în Bucureşti 65% dintre angajaţi lucrează de acasă

Andreea lucrează în domeniul IT într-o multinaţională. Din cauza epidemiei, ea dar şi colegii ei trebuie să lucreze de acasă. A fost anunţată, că este posibil să se întoarcă la birou abia în luna septembrie. Aşa că este nevoită să participe şi de cinci ori pe zi la şedinţe pe zoom. Iar cum casa i-a devenit birou, trebuie să fie foarte atentă la lucrurile din jurul ei. Viorel Panaite, consultant, spune că trebuie să fii decent în timpul şedinţelor, însă acest lucru ţine foarte mult şi de politica firmei.

Numai în Bucureşti 65% dintre angajaţi lucrează de acasă. Aproape 49% dintre românii care lucrează de acasă spun că se simt inconfortabil să se întoarcă la birou.

”Am un anumit nivel de asteptari din partea colegilor mei si consider ca orice am face, trebuie sa avem un dram de decenta. Rufele murdare, da e posibil sa le vezi, dar ne mai atragem atentia. Ma imbrac, nu raman in pijamale, deci asta inseamna si pantalonii, dar nu mai depun la fel de mult effort cu look-ul”, a declarat Andreea.

”Sunt lucruri de bun simţ. Tine aşa cum spuneam de normele fiecărui grup, unele grupuri sunt foarte informale, şi de multe ori au întalniri în pijama, pentru că se întâlnesc la o şedinţă şi nu au probleme să se întâlnească aşa, dar sunt unele mai instituţionale, mai formale, şi atunci un minim de rigoare cred ca am vrea să vedem”, a declarat Viorel Panainte, comsultant.