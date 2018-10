Tudorel Toader, despre construirea cartierului Justiţiei: Suntem aproape gata cu totul

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, la Parlament, cu privire la construirea cartierului Justiţiei, că există un memorandum cu Banca Mondială pentru finanţare şi că se aşteaptă la Guvern aprobarea PUZ-ul pentru a putea fi continuate procedurile.

„10, 47 de hectare are terenul de la Biblioteca Naţională care este din anii `80. Au demolat un cartier. Din cei 10, 47 de hectare jumătate sunt pentru cartierul Justiţiei, jumătate sunt pentru acel program de regenerare urbană a primăriei Capitalei. Este un proiect comun, integral. Pentru justiţie, partea de jumătate din teren, este pe partea dinspre Biblioteca Naţională. (...) Când am venit eu minister, mi-am luat obligaţia juridică de a clarifica statutul terenului. Suntem aproape aproape gata cu totul. Avem memorandum şi acord cu Banca Mondială pentru finanţarea construcţiei cartierului Justiţiei. Banca Mondială, pe cheltuiala ei, deja face studiile de prefezabilitate. Aşteptăm să avem PUZ-ul să putem continua parcursul”, a declarat Tudorel Toader fiind întrebat dacă are sprijinul de la ministerul de Finanţe pentru cartierul Justiţiei.

Ministrul Justiţiei a adăugat că urmează să fie adoptat un act normativ de expropriere pentru cartierul Justiţiei.

„După aceea, facem un coridor de expropriere şi ne ducem la legea 255 care facilitează exproprierea care este pentru Justiţie. Mergem mai departe şi eu cred că dacă ţinem ritmul acesta respectăm planul urbanistic de zonă. Urmează un act normativ de expropriere pentru justiţie şi continuăm procedurile”, a adăugat ministrul Justiţiei.

