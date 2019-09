Turism rustic „perfect”: Turiştii dintr-o staţiune din România, nevoiţi să-şi scurteze sejurul deoarece au curent cu porţia

Staţiunea Poiana Mărului, din judeţul Caraş-Severin, este alimentată cu energie electrică cu ajutorul unui generator, de patru zile, ca urmare a unei avarii la reţea. Administratorii pensiunilor susţin că primesc curent doar câteva ore pe zi, astfel că turiştii şi-au scurtat sejurul.

Potrivit Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, ca urmare a unor avarii la reţeaua de alimentare cu energie electrică, în staţiunea Poiana Mărului curentul este asigurat de către furnizor prin intermediul unui generator, de patru zile.

„Avariile la reţeaua de alimentare nu sunt cauzate de fenomene meteo extreme. Generatorul a fost oprit pentru perioadele necesare alimentării cu combustibil. Teoretic, localnicii ar trebui să nu aibă curent doar câteva minute, timp în care este alimentat generatorul. Conform informaţiilor primite de la furnizorul de energie electrică, s-au întreprins deja demersuri pentru remedierea defecţiunilor. Se estimează că avaria va fi remediată până la sfârşitul zilei de 12 septembrie”, a informat ISU Caraş-Severin.

Pe de altă parte, localnicii se plâng de faptul că în ultimele zile au avut energie electrică cu porţia, doar câteva ore pe zi. În aceste condiţii, administratorul unei pensiuni din zonă a spus că turiştii şi-au scurtat sejurul.

„De patru zile este problema aceasta. Furnizorul de curent electric a lăsat în zonă un generator pe care uită să-l alimenteze cu motorină. Dimineaţa nu avem curent, la prânz nu avem, la fel se întâmplă şi la cină. Ieri (n.r. miercuri), nu am avut energie electrică de la 3.00 până la 11.00, apoi iar s-a luat, în condiţiile în care nu plouă, nu ninge. Ieri am fost în locaţia în care se află generatorul şi am scris pe el <Alimentează-mă>. (...) Astăzi, de la ora 6.00 nu avem curent. Ne pleacă turiştii, şi-au scurtat sejurul. Degeaba este zona frumoasă, dacă nu au condiţii să locuiască, nu pot să stea fără apă. Noi avem la pensiune un generator, dar nu poate face faţă, se încălzeşte şi atunci trebuie oprit. Este ceva penibil ce se întâmplă. Acum avem 20 de turişti din Polonia şi Cehia”, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, Maria Novacescu, administratorul unei pensiuni din Poiana Mărului.

Localitatea Poiana Mărului, din judeţul Caraş-Severin, are peste 400 de locuitori, iar în zonă sunt deschise mai multe pensiuni.

„Echipe ale E-Distribuţie Banat şi ale contractorilor au derulat în ultimele zile lucrări de înlocuire a doi stâlpi ai liniei electrice de medie tensiune care alimentează localitatea Poiana Mărului. Întrucât lucrarea s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile, ca urmare a condiţiilor dificile de acces în zona reţelei, E-Distribuţie Banat a instalat un grup electrogen pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a clienţilor din localitate. Periodic, funcţionarea grupului electrogen a fost întreruptă temporar pentru alimentarea cu combustibil şi pentru verificările necesare asigurării funcţionării acestuia în condiţii de siguranţă. În decursul zilei de astăzi, 12 septembrie, este prevăzută revenirea alimentării cu energie electrică la schema normală. Prezentăm scuze clienţilor pentru inconvenientele survenite pe durata lucrărilor”, se arată într-un comunicat al E-Distribuţie Banat.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.