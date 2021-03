UDMR nu blochează în Parlament desfiinţarea Secţiei Speciale de anchetare a magistraţilor. Unde merg apoi dosarele, „este o altă problemă”

Liderul formaţiunii comentează o afirmaţie făcută acum câteva zile pentru G4Media de ministrul Justiţiei, Stelian Ion, care a spus că proiectul de desfiinţare a Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) a fost amânat deocamdată în Parlament, din cauză că UDMR nu este de acord ca dosarele să revină la DNA şi DIICOT.

Kelemen Hunor afirmă că atât la şedinţa de Guvern, cât şi în discuţiile din coaliţie a spus că UDMR este pentru desfiinţarea SIIJ, fără reţineri.

Întrebat dacă nu vrea ca dosarele să fie repartizate DNA, DIICOT şi altor unităţi de Parchet, aşa cum propune ministrul Justiţiei, ci doreşte ca ele să ajungă la Parchetul General, Kelemen a răspuns: „Da, e o altă discuţie, deci asta nu are nici o legătură cu desfiinţarea SIIJ-ului. SIIJ-ul se desfiinţează, noi am acceptat în programul de guvernare, eu am susţinut acest lucru şi în Guvern, vom susţine şi în Parlament. După care vin articolele celelalte din proiectul de lege, acolo există nuanţe. Eu am spus că nu putem să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Citiţi raportul Inspecţiei şi veţi vedea câte probleme au fost. Vă spun doar două probleme arhicunoscute, dar probabil că sunt mult mai multe: Prahova şi Oradea. Nu vrea să spun despre procurori, nu vreau să enunţ aici numele lor, dar cazurile sunt cunoscute. Şi aici e vorba despre independenţa magistraţilor în ceea ce priveşte eventualele anchete în cazul lor. De aceea, noi am spus, nu trebuie să facem o nouă secţie, nu trebuie să ne întoarcem în trecut, există la Parchetul General, în Ministerul Public, la procurorul general o direcţie de investigare a faptelor penale”.

Întrebat, mai departe, cum va armoniza cele două poziţii diferite, cea a UDMR şi cea a ministrului Justiţiei, Kelemen Hunor a declarat: „Noi am propus să fie acolo preluate de procurori care au o vechime cel puţin de Curte de Apel, de 12 ani de zile. Şi a apărut o soluţie de compromis din partea ministrului Justiţiei, într-adevăr, nu este nici compromisul nostru, nici compromisul colegilor de la PNL, ei au avut o altă propunere şi vorbim despre CSM şi Secţia de Judecători pentru judecătorii anchetaţi şi Secţia de Procurori pentru procurorii anchetaţi, să dea un aviz înainte să fie trimise dosarele la Tribunal sau în justiţie. Asta a fost soluţia de compromis. Nu ştiu unde se va găsi o soluţie de compromis, până la urmă nu negociez eu, ci comisiile juridice. Noi un singur lucru vom face şi asta spun foarte categoric, vom vota, vom susţine desfiinţarea SIIJ-ului. Restul este, dacă îmi permiteţi, manipulare, abureală şi balet mediatic, în nici un moment nu am spus că nu vom susţine sau că avem reţineri în ceea ce priveşte desfiinţarea Secţiei Speciale. Acest lucru se va face".