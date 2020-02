UDMR vrea sesizarea CCR privind OUG pe anticipate: Este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral

„Ne adresăm Avocatului Poporului deoarece în Monitorul Oficial a fost publicată OUG care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare. Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituţionale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre şi va contesta OUG la Curtea Constituţională”, a afirmat Kelemen Hunor, potrivit unui anunţ de presă al UDMR.

În sesizarea trimisă Avocatului Poporului, UDMR susţine că OUG nr. 26/ 2020 este neconstituţională în ansamblul ei.

„Din consultarea fişei legislative a OUG nr. 26/2020, aşa cum ea apare pe pagina de internet ale celor camere ale Parlamentului, putem constata că adoptarea actului normativ criticat s-a făcut cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte adoptarea actului normativ numai cu avizul Consiliului Legislativ. Din avizul Consiliului Legislativ reiese că proiectul de OUG privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate, a fost primit şi înregistrat de această instituţie la data de 5 februarie 2020, adică la o zi de la data adoptării OUG”, mai prevede documentul Uniunii.

Reprezentanţii UDMR susţin că nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la „neconstituţionalitatea legii sau ordonanţei – simple sau de urgenţă”.

Ordonanţa de urgenţă care reglementează organizarea alegerilor anticipate pentru Camera Deputaţilor şi Senat a fost adoptată pe 3 ianuarie, fără avizele Consiliului Legislativ. Principalele prevederi din OUG sunt: trei zile de vot în Diaspora, dublarea numărului de parlamentari de diaspora.

De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 50 de zile înaintea votării faţă de 90 de zile în prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decât in prezent.

În plus, alegătorii pot vota oriunde se află în ţară la alegerile parlamentare. Ordonanţa de urgenţă pentru alegerile anticipate a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial, după ce mai întai a ajuns la Senat.

