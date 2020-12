Uite ce au făcut Cristian Oancea şi Ana Maria Veja, după ce le-a fost administrată prima doză de vaccin anti-COVID

EMOŢIA PRIMILOR VACCINAŢI. Spitalul Victor Babeş din Timişoara

De câteva ore bune îi tot vezi pe primii vaccinaţi din România. Printre ei, şi Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeş din Timişoara.

La fel ca alte cadre medicale, a vrut să dea un exemplu. Dar, hai să îţi arăt ceva ce n-ai văzut în altă parte.

Primul lucru pe care l-a făcut Oancea, după ce a primit vaccinul anti-COVID.

A sunat-o pe soţia lui, pe video call

- Ceau Roxana, ce mai faci?

- Bine facem. Cum a fost?

- M-am vaccinat, totul este bine şi fără nicio reacţţie. Am trecut cu bine...

- Câţi aţi reuşit să vaccinaţi până acum?

- 20 sau 25 de persoane. Totul e bine. Suntem în regulă toţi.

- Am înţeles. Te aşteptăm acasă şi aşteptăm să vină şi pentru noi, restul populaţiei.

Soţia lui Cristian a stat cu sufletul la gură până să primească acest telefon. Dar, nu s-a temut nicio clipă. Are încredere în vaccin şi este convinsă că pandemia se va termina cât de curând.

„Oricine ar fi fost în situaţia mea, ar fi avut emoţii, pentru că eu cred că este o zi istorică astăzi. Cred că este o uşurare pentru noi toţi ceilalţi, şi mai ales pentru familiile care am fost alături de ei în toată această perioadă, am văzut toate frământările lor, toate greutăţile şi am încercat să îi sprijinim şi noi, cum putem”, a afirmat Roxana Oancea, profesor la UMF Timişoara.

Cristian Oancea a aşteptat cu nerăbdare vaccinul pentru a-şi relua viaţa normală. De 10 luni nu mai ştie ce înseamnă casă, familie, sau prieteni. A sta mai mult la hotel, ca să îi protejeze pe cei dragi.

„Ne dorim într-un concediu să mergem, să ne relaxăm. Pur şi simplu să uităm de telefoane, să uităm de acest COVID, efectiv să respirăm. Ne este dor să respirăm. În al doilea rând ne este dor de acel sentiment de siguranţa sanitară. Şi ne este dor să vedem chipurile persoanelor dragi, fără mască”, a mărturisit Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeş din Timişoara.

EMOŢIA PRIMILOR VACCINAŢI. Spitalul Victor Babeş din Bucureşti

Şi la Spitalul de boli infecţioase Victor Babeş din Bucureşti, medicii au primit astăzi vaccinul cu mult entuziasm şi speranţă.

Ana-Maria Veja, a fost chiar primul medic de la Babeş care s-a vaccinat în această dimineaţă. Crede că după o perioadă lungă şi grea, se întrevede lumina.

„Simt că pot poate să mă relaxez după nouă luni de zile. Azi este prima zi pentru spitalul nostru când suntem optimişti, că poate este începutul finalului”, a afirmat Ana Maria Veja, medic specialist la „Victor Babeş” din Bucureşti.

Şi Ana-Maria a fost nevoită să stea departe de cei dragi, pentru a nu le pune viaţa în pericol.

„În prima perioadă a pandemiei am stat aproape trei luni de zile separată de familie. Acum eu locuiesc cu soţul meu, dar din cauza mea el este izolat în casă. Nu cred că a mai ieşit undeva cu oameni sau cu prietenii de foarte mult timp.”, a mai spus medicul.

Toţi medicii care s-au vaccinat astăzi speră să fie un exemplu de urmat, atât pentru alţi colegi de-ai lor, cât şi pentru toţi românii. Îi îndeamnă pe oameni să se informeze din surse sigure şi să aibă încredere în eficacitatea vaccinului.