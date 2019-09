SCANDAL la casa familiei Melencu în Caracal. Jandarmii au mers să o ia cu mandat pe mama fetei pentru a fi dusă la DIICOT/ Mama Luizei: „Nu plec, să mă aresteze”/ Bunicul: „Ştim ce se întâmplă în cuşca cu lei, dacă intrăm acolo?”

Jandarmii şi agenţii se află, la ora transmiterii ştirii la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus că refuză să plece de acasă şi, ulterior, a leşinat. Mama Luizei a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX că anchetatorii „încearcă prin orice metodă să ajungă la ceea ce vor ei” şi au adus jandarmii să o ia cu forţa.

UPDATE IGPR: Tribunalul Bucureşti a eliberat mandatul de aducere a mamei Luizei

Mandatul de aducere a mamei Luizei, pe care îl pun în executare jandarmii şi poliţiştii, vineri, este eliberat de Tribunalul Bucureşti, informează IGPR.



Jandarmii şi poliţiştii pun în executare mandatul de aducere a mamei Luizei eliberat de magistraţii Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, informează IGPR.

Oamenii legii acţionează în baza articolului 266 Cod Procedură Penală (Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere - Executarea mandatului de aducere).

UPDATE Mama Luizei Melencu: „Încearcă prin orice metodă să ajungă la ceea ce vor ei”

„Vor să mă ia cu forţa. Pentru ce, pentru ce că nu am făcut nimic! Au adus jandarmii să mă ia cu forţa. Încearcă prin orice metodă să ajungă la ceea ce vor ei. Îmi este foarte frică şi imi este rău. Simt că nu mă pot ţine pe picioare", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Monica Melencu, mama Luizei Melencu.

UPDATE Tonel Pop, după descinderea DIICOT la casa Melencu: Sunt şocat. Procurorii m-au ameninţat

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat, în timp ce jandarmii se aflau la casa Melencu din Caracal, că este şocat şi a precizat că a fost ameninţat de procurorii DIICOT cu un dosar penal, de aceea nu îşi mai poate sfătui clienţii.

„Sunt la fel de şocat. Văd că lumea se strânge acolo, înseamnă că ţara este şocată. Eu nu pot să comentez, pentru că procurorii m-au ameninţat că îmi fac şi mie dosar penal dacă nu fac ce vor dânşii. Nu pot să îmi desfăşor activitatea ca avocat liber pentru că m-au filmat, m-au ameninţat că nu pot să dau cu nicio părere. Nu pot să spun nimic, orice spun se întoarce împotriva mea. Nu pot să îmi mai desfăşor activitatea ca avocat liber”, a declarat avocatul Tonel Pop, la Antena3.

Potrivit avocatului, cel care a întocmit mandatul a refuzat să discute cu el. Tonel Pop a mai spus că doreşte să depună o plângere faţă de modul în care a acţionat DIICOT.

„Bineînţeles (va face plângere, n.r.), dar ca să pot să fac o plângere, nu pot să mă exprim. M-au ameninţat, m-au filmat ca pe un infractor. (...) Mi-au blocat activitatea profesională şi nu pot să sfătuiesc clienţii”, a mai spus Tonel Pop.

La domiciliul familiei Melencu se află, la ora transmiterii ştirii, agenţii procedurali şi jandarmii pentru a pune în executare mandatul DIICOT de aducere a mamei Luizei pentru prelevarea probelor biologice.

„Nu plec, să mă aresteze”, a spus mama Luizei.

„Nu mergem nicăieri, să fie clar!”, a spus, la rândul lui, bunicul fetei.

Mama Luizei a leşinat în timp ce se certa cu jandarmii.

Bunicul Luizei a avut la un moment dat un schimb de replici cu un jadarm:

Jandarm: Vă respect părul alb.

Bunicul Luizei: Părul alb da, dar nu durerea din suflet. (...) Am pierdut o fată scumpă şi dragă. Veniţi să ne luaţi ca pe nişte perverşi. Cu ce am greşit noi? Refuzăm, am refuzat indiferent de ce se întâmplă.

Jandarm: Suntem aici să desfăşurăm activităţi specifice. Vă multumesc

Bunicul Luizei: Ştim noi ce se întâmplă acolo? (nr: sediul DIICOT) Nu mai avem încredere în nimeni. Ştim ce se întâmplă în cuşca cu lei, dacă intrăm acolo?"

Ulterior, bunicul fetei a ameninţat că îşi dă foc.

Mandatul a fost emis după ce mama Luizei a refuzat să se prezinte, joi, la sediul DIICOT Bucureşti pentru a-i fi prelevate probe biologice, chiar dacă a primit citaţie în acest sens.

Monica Melencu a fost amendată cu 5.000 lei, iar vineri a fost emis un mandat.

