Se spune că unora le plac pisicile, în timp ce alţii preferă câinii. Insă, în cazul unui bărbat din China care a fost atacat de o pisică, preferinţele sale în materie de animale de companie sunt clare acum. O pisică a căzut de la balcon şi a aterizat exact în capul său, în timp ce el se afla la plimbare cu câinele, pe o stradă din Harbin, China, relatează Fox News. Cu toate că accidentul pare minor, bărbatul s-a prăbuşit inconştient. În urma acestei întâmplări, el a avut nevoie de 23 de zile de spitalizare şi a fost nevoit să poarte un guler cervical.

Clipul de pe youtube cu imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă a ajuns viral. La final, pe filmare, se poate observa cum mai multe persoane trec nepăsătoare pe lângă bărbatul aflat la pământ, iar singurul care îi sare în ajutor este câinele său.

