“Un consilier în alăptare în fiecare maternitate!” - petiţia online care a strâns peste 1800 de semnături în doar 24 de ore

Vrei ca bebeluşul tău să se dezvolte sănătos? Alăptatul exclusiv la sân în primele luni de viaţă este cea mai bună soluţie, spun medicii. Laptele matern este un aliment unic, ce nu poate fi replicat în laborator. Astfel bebeluşul tău are parte de un sistem imunitar întărit şi îi scade riscul de obezitate sau riscul să aibă boli cronice.

Pentru multe femei însă procesul de alăptare poate fi o provocare. La momentul de faţă, în România doar 30% dintre mame îşi alăptează nou-născuţii. Cauza principală este faptul că în maternităţi nu se pune accentul pe consilierea în alăptare.

Anca este mama unei fetiţe de un an. Dacă nu chema acasă un specialist să o înveţe cum să alăpteze, ar fi renunţat foarte uşor. Asociaţia SAMAS a iniţiat o petiţie prin care cere să fie câte un cosilier în alăptare în fiecare maternitate.

ANCA HANGEU, mamă: Eu deşi am născut la privat, acolo nu exista consilier şi am ştiut înainte să nasc, că voi avea nevoie. Am născut prin cezariană, lactaţia a venit destul de târziu şi niciodată nu am avut suficient.Te-ai fi descurcat cu alăptarea fără un consilier? Absolut nu! şi aş fi renunţat mult mai repede decât am renunţat.

MONICA PINTICAN, medic pediatru şi consilier în alăptare: Consilierea în alăptare este extrem de importantă pentru mămici pentru că asttfel se asigură un start normal în porcesul alăptării. Cel puţin până la şase luni ar trebui să beneficieze un bebeluş de alăptare exclusivă. Un procent de aproximativ de 90-95 la sută dintre mame poate alăpta fără probleme.

CRISTINA BÂCÂILĂ, director de dezvoltare Aociaţia SAMAS: Petiţia am iniţiat-o din mai multe motive, principalul fiind realitatea din maternităţi pe care o ştim cu toţii şi care de fapt a fost subliniată recent de un studiu făcut de Institul pentru Sănătatea Mamei şi Copilului, din care aflăm că o mare parte dintre mămici care pleacă din maternitate, pleacă fără să reuşească să alăpteze şi anume cam 40 la sută. ”