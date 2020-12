Un manual altfel. Doi studenţi au venit în ajutorul elevii de clasa a 12-a ce se pregătesc pentru Bac

„Noi am încercat să oferim rezolvări ale subiectelor oferite de minister, ceea ce cumva face această carte să fie simplă dacă vrei să înveţi singur”, a spus Ioan Daniel Pop, student la informatică.

Şcoala e destul de greu de făcut astăzi, un auxiliar care să te ajute să te pregăteşti, să-ţi dea informaţia necesară, să-ţi dea teoria, un model de rezolvare, cred că este ceva benefic.

Manualul este structurat în trei capitole. În primul găseşti 100 de variante rezolvate, în cel de-al doilea, încă 10 modele de subiecte propuse, iar ultimul îţi explică fiecare noţiune teoretică din cei patru ani de liceu.

Melisa Sarkozi, studentă la informatică, descrie manualul ca fiind „o abordare mai bună, ceva mai fresh şi am încercat chiar să explic fiecare concept, am căutat să nu sar peste lucruri, dacă am vorbit în capitolul anterior de ceva, în capitolul următor am continuat, să fie o trecere cursivă”.

Adriana Coroiu, lector universitar la Universitatea Babeş-Bolyai, spune că cei doi studenţi şi-au asumat un task destul de complicat. Însă, este de părere că au reuşit să construiască un manual foarte util, pentru că are extrem de multe rezolvări.

„Faptul că vin şi ei cu ceva în plus contribuie foarte mut la partea asta ştiinţifică legată de pregătirea de bacalaureat. Contribuie la soluţii mult mai diferite decât la abordarea standard şi tradiţionalistă care poate se face în marea majoritate a liceelor din ţară”, a spus aceasta.