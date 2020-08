Georgia Mocanu este un medic din Galaţi care s-a îmbolnăvit de două ori de cancer. Ea spune că experienţa prin care a trecut a făcut-o să se gândească la proiectul de a construi centre de îngrijiri paliative, mai ales că astfel de unităţi sunt foarte puţine în România.

”Vreau să le îmbunătăţesc condiţiile de viaţă prin ameliorarea durerilor, prin îmbunătăţirea funcţiilor. Practic, vreau să le ofer şansa să moară cu demnitate... Eu am fost bolnavă de cancer, în total, 11 ani am luptat cu boala şi m-am vindecat. Ştiu ce înseamnă şi ştiu ce trebuie să fac pentru aceşti pacienţi. Intru frecvent în contact cu cei care îngrijesc bolnavi în stare terminală, ei nu au experienţă şi trec prin lucruri groaznice. Pentru pacienţi, dar şi pentru rudele lor, am iniţiat acest proiect”, a declarat, medicul Georgia Mocanu, pentru MEDIAFAX,

Conform planului, centrele vor fi construite cu fonduri europene şi vor găzdui doar persoane bolnave de cancer în fază terminală. Proiectul vizează amenajarea a cel puţin trei centre în oraşele Galaţi, Tecuci şi Tg.Bujor. Condiţiile impuse de lege sunt foarte drastice. Printre altele, fiecare pacient trebuie să beneficieze de un spaţiu de şase metri pătraţi, iar în cazul persoanelor în scaun cu rotile, suprafaţa minimă creşte cu doi metri. Dacă totul merge conform planului primul centru s-ar putea deschide peste doi ani.

”În prezent, îndeplinim formalităţile pentru obţinerea finanţării europene, suntem foarte aproape, este vorba despre sute de mii de euro. Sunt foarte multe condiţii de îndeplinit, dar le vom face pe toate. Proiectul nu este o afacere, este o mână de ajutor întinsă comunităţii. Centrele vor funcţiona cu banii din ajutorul de handicap şi din pensiile pacienţilor, dar şi din sume pe care vom încerca să le obţinem de la Casa de Asigurări de Sănătate, de la sponsori, vom lucra şi cu organizaţii non-guvernamentale”, a precizat Georgia Mocanu.

În Galaţi nu există nici un centru care oferă astfel de servicii, deşi sunt mai multe cadre medicale specializate în acest domeniu. Conform statisticilor, în judeţ sunt aproximativ 5.000 de bolnavi de cancer în fază terminală.