Un nou caz de Covid-19 în şcoli. Elevă de clasa a 6-a, infectată. Colegii din clasă au fost plasaţi în carantină

O elevă de clasa a 6-a de la Şcoala nr. 22 din oraşul Galaţi a fost depistată pozitiv cu Covid-19. Fata s-a simţit rău în prima zi de şcoală. Ea a acuzat dureri de burtă şi a fost plasată în izolare, într-un spaţiu al şcolii. Apoi a fost transportată la spital de părinţi, primul verdict al medicilor fiind că are apendicită acută. Ulterior, testul făcut la internare a arătat că fata are şi Covid-19. Ca urmare, toţi colegii din clasă au fost trimişi acasă.

„Luni, în prima zi de şcoală, fata a avut dureri, a fost plasată în izolator. Apoi părinţii au dus-o la spital. Medicii au spus că are apendicită acută, apoi testul a arătat că are Covid 19. Am luat decizia să-i trimitem acasă pe toţi elevii din clasă pentru următoarele 14 zile. Fata are un frate în clasa a 4-a la aceeaşi şcoală. Fratele nu mai vine la şcoală, la fel ca părinţii săi, el este în izolare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, inspectorul şcolar general al IŞJ, Onuţ Atanasiu.

Şcoala va fi dezinfectată, iar celelalte clase vor adopta scenariul galben în care unii elevi stau acasă şi fac cursuri on-line.

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică vor face anchetă epidemiologică şi vor stabili măsurile care se impun.