Un nou credit ipotecar. Ce este împrumutul pentru locuinţe verzi

Produsul oferă posibilitatea de a achiziţiona locuinţe verzi certificate de către Romania Green Building Council sau locuinţe cu clasă energetică A, construite după ianuarie 2000.

Valoarea minimă a creditului este de 45.000 lei, iar pentru suma maximă BCR oferă până la 85% din valoarea investiţiei, cu un termen de rambursare de până la 30 de ani şi cu o dobândă variabilă de la 3,55% pe an. În plus, clienţii au zero comision de analiză şi administrare credit şi pot alege între dobândă variabilă pe toată perioada de creditare sau dobândă fixă în primii 5 sau 10 ani şi ulterior variabilă, spun reprezentanţii băncii.

„Dezvoltarea portofoliului de credite verzi reprezintă consolidarea rolului BCR în zona de sustenabilitate şi responsabilitate faţă de mediu şi susţinerea informării clienţilor cu privire la alegerile financiare inteligente pe care le pot face, ce au la bază respectul pentru mediu. Ne-am propus să încurajăm investiţiile sustenabile şi vrem să le aratăm clienţilor beneficiile achiziţionării unei locuinţe eficiente din punct de vedere energetic, care înseamnă un mediu mai sănătos, amprentă de carbon mai redusă, costuri mai mici la plata utilităţilor şi creşterea calităţii vieţii”, explică Vlad Huţuleac, Director Executiv Adjunct, Produse şi Segmente Retail, BCR.

O locuinţă verde certificată de RoGBC are o performanţă energetică ridicată, având impact minim asupra mediului prin optimizarea consumului de resurse naturale, în timp ce o locuinţă cu certificat de eficienţă energetică A indică faptul că apartamentul este bine izolat, că are instalaţii performante energetic, ce asigură pierderi minime de energie pentru încălzire, răcire şi ventilare, pentru încălzirea apei şi iluminat.

În plus, achiziţia unei case verzi reprezintă şi o economie la plata utilităţilor, ce rezultă din optimizarea consumului de apă, din utilizarea materialelor ecologice, non-toxice şi implementarea soluţiilor pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor. De asemenea, amplasarea locuinţelor verzi reduce impactul asupra mediului asociat transportului, prin acces rapid la mijloacele de transport în comun sau prin amplasarea într-o zonă ce poate fi parcursă pietonal sau cu bicicleta.

„Locuinţele certificate Green Homes de Romania Green Building Council oferă o garanţie pentru potenţialii cumpărători că vor primi locuinţe de calitate, mai sănătoase, confortabile, alături de beneficiile financiare ale deţinerii unei case sustenabile. Creditul de la BCR oferă o finanţare accesibilă familiilor pentru a permite o mai bună proiectare şi construcţie a locuinţelor”, spune Elena Rastei, Director of Certification Romania Green Building Council.

Grupul Erste, proprietarul BCR, este aliniat la setul de angajamente UN Global, în aspectele legate de mediu, implicare socială şi guvernanţă corporativă, iar BCR îşi propune să conducă agenda sustenabilităţii în plan local, printr-o abordare integrată de business responsabil, ce include şi dezvoltarea şi susţinerea finanţărilor verzi pentru clienţii persoane fizice, dar şi pentru clienţii corporate.