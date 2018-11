Unde va fi Firea în timpul CEx al PSD: Nu fug, aveam invitaţie din august

Primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri, că nu ştie când va fi şedinţa Comitetului Executiv al PSD, însă dacă va avea loc luni sau miercuri, ea va lipsi pentru că va fi într-o delegaţie la Madrid. Edilul spune că nu pleacă intenţionat pentru a lipsi de la CEx.

„Nu ştiu când va fi CEx, pentru că deocamdată doar pe surse am aflat că se va organiza Comitetul Executiv. Nu am primit până acum o invitaţie. Dacă va avea loc, aşa cum se zvoneşte, luni sau miercuri, nu voi participa pentru că am acceptat încă din luna august invitaţia de a merge într-o delegaţie oficială la Madrid, la mai multe evenimente. Văzând deja că se speculează că merg special la Madrid, ca să nu merg la CEx, v-am adus şi documentul care atestă că pe data de 6 august am fost invitată şi am şi acceptat”, a declarat, vineri, Gabriela Firea, în cadrul unei conferinţe de presă.

Edilul mai susţine că nu fuge de Comitetul Executiv şi, întrebată dacă îi este teamă de o excludere partid, Firea a răspuns că îi este teamă doar de Dumnezeu.

„Nu am de ce să fug de CEx. Nu mi-e ruşine cu activitatea mea, cred că măsura fiecărui om politic este dată de calitatea sa umană, de activitatea la locul de muncă. (…) Eu v-am mai spus că nu mi-e teamă decât de Dumnezeu, pe care îl iubesc, nu mă raportez la el cu frică. În rest, totul este trecător în viaţă. Spun însă că nu sunt motive pentru că nu mi-am încălcat angajamentul faţă de cetăţeni, nu mi-am încălcat statutul, nu am adus prejudicii partidului pe care îl reprezint, am avut declaraţii referitoare la o persoană”, a mai declarat Gabriela Firea.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca, în cel mai scurt timp, să se organizeze două şedinţe de Comitet Executiv Naţional, una cu privire la remanierea guvernamentală, cealaltă pe alte „teme politice”, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse din conducerea partidului. Potrivit surselor citate, liderii partidului urmează să stabilească data când se vor organiza cele două şedinţe ale conducerii lărgite a formaţiunii.

