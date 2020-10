Urmărire ca-n filme. Un poliţist a fost târât cu maşina de un şofer băut şi fără permis, în Botoşani FOTO

Intervenţie cu peripeţii pentru un echipaj de poliţie din localitatea Bătrâneşti, din Botoşani.

Poliţiştii se aflau dumincă seară la un caz, fiind vorba de un bărbat căzut de pe bicicletă, care era luat de un echipaj de la Ambulanţă, conform monitorulbt.ro . La un moment dat, unul dintre poliţiştii a observat un autoturism marca Opel Astra de culoare roşie, în care se aflau doi tineri. Agentul a făcut semn şoferului, să oprească, pentru a-l legitima. Acesta a oprit, a deschis portiera, iar în momentul în care poliţistul s-a apropiat de maşina oprită, şoferul a pornit motorul şi demarat în trombă.

Omul legii s-a prins de portieră, din dorinţa de a-l opri pe şofer. Acesta nu a oprit, ba mai mult, a accelerat, aruncându-l pe poliţist în lateralul maşinii, după ce a condus cu el „agăţat” de autoturism. Colegii săi l-au luat pe acesta din locul în care a căzut şi apoi au plecat imediat în urmărirea maşinii fugare, care continua să accelereze pe drumul neasfaltat din comună.

După o urmărire de mai bine de trei kilometri pe drumuri acoperite cu pietriş, maşina cu cei trei tineri s-a răsturnat pe o porţiune de câmp, ajungând pe cupolă. Maşina de poliţie a ajuns imediat în dreptul epavei, din care cei trei au reuşit să iasă şi au luat-o la fugă pe câmp. Poliţiştii au alergat după ei, reuşind să îl prindă chiar pe şofer, acesta fiind imediat încătuşat.

După ce l-au verificat în baza de date, oamenii legii au aflat cu surprindere că acesta nici nu avea permis de conducere, iar numere de înmatriculare de la maşina cu care s-au răsturnat nu erau pentru acel automobil. Mai mult, tânărul era şi băut, având o concentraţie de 0,43 în aerul expirat.

Transportat la Urgenţe, pentru a-i fi recoltate probe biologice pentru alcoolemie, tânărul de 20 de ani, din Ungureni, le-a spus poliţiştilor că nici nu îl cunoştea pe celălalt tânăr din maşină. „Vă jur că nici nu ştiu cine este. Eu am băut două, maxim trei beri. M-am urcat la volan că am început să fac şcoala de şoferi de curând. De prost am făcut ce am făcut”, le-a spus tânărul poliţiştilor.

Acesta a fost ulterior dus la sediul poliţiei, unde a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere fără permis şi conducerea unui autoturism neînmatriculat, dar a primit şi o amendă de 1.450 de lei pentru nerespectarea indicaţiilor poliţiştilor şi neadaptarea vitezei la condiţiile de drum.