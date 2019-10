O filială a USR, sancţionată pentru că pe afişe au apărut minori

Preşedintele AEP Constantin Buică a declarat că Autoritatea a solicitat sprijinul poliţiei pentru competitorii electorali care avut pe afişe copii, la campania pentru europarlamentare. El a spus că poliţia a sancţionat în acest sens USR Sector 3, unde a candidat Cristian Ghinea, ales eurodeputat.

„Ca noutate, după alegerile europarlamentare şi controlul efectuat de departamentul de specialitate, în unele materiale au fost identificaţi minori. AEP a solicitat sprijinul organelor de poliţie şi acestea deja au sancţionat unul dintre competitorii electorali că a folosit copii pe materialele de propagandă. Pe această cale, le solicit competitorilor electorali să nu utilizeze împotriva legii copii sub vârsta de 16 ani, deoarece aşa prevede legea. Noi am solicitat poliţiei şi am sesizat poliţia cu privire la firmele care au folosit acele materiale şi poliţia a considerat de cuviinţă să sancţioneze competitorul electoral care a avut în materialele de campanie electorală copii minori. Este vorba despre candidatul USR Sector 3”, a declarat Costantin Buică, într-o conferinţă de presă susţinută joi la sediul AEP.

Acesta a adăugat că a fost constatat acest lucru în momentul în care AEP a verificat rambursările care trebuiau făcute către partide.

„În timpul verificării rambursării de către AEP, au fost prezentate la decontare afişe care aveau un astfel de competitor. Colegii noştri, controlorii au solicitat şefului departamentului, şi singura soluţie a fost să sesizeze, nefiind folosită la rambursare, dar fiind o interdicţie de a fi folosite în campania electorală. Or, afişele au fost folosite în campania electorală, poliţia deja a luat măsura de a sancţiona un competitor electoral”, a completat Buică.

Preşedintele AEP a mai spus că regulile privind afişajul stradal au fost comunicate candidaţilor la alegerile prezidenţiale.

„În ceea ce priveşte afişajul electoral, regulile au fost comunicate, făcute pe legea privind publicitatea stradală, iar ultima dată în care se mai desfăşoară pe aceste reguli este 11 octombrie. Săptămâna viitoare începe campania electorală care se va desfăşura pe regulie acestei legi, dar şi cu respectarea regulilor de respectare a finanţarei campaniei electorale şi desfăşurare a campaniei electorale, lege care stabileşte cadrul legal de urmat, în sensul în care doar materialele care sunt prezute a fi finanţate pot fi utilizate în campania electorală”, a conchis şeful Autorităţii Electorale Permanente.

Alegerile europarlamentare au avut loc pe 26 mai.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale pentru prezidenţiale.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.

