Val de critici după show-ul lui Evgheni Plushenko în Cluj: „Sunteţi efectiv penibili. Patinatorii nu vor mai veni niciodată aici”

Un spectacol susţinut de patinatorul rus Evgheni Plushenko la Cluj-Napoca stârneşte un puternic val de critici la adresa organizatorilor. Oamenii spun că sportivul a căzut şi, rupând gheaţa, a ţâşnit apa de sub ea, dar şi că spectacolul a fost amânat de sâmbătă până duminică din cauza gheţii. Firma care a organizat spectacolul „Kings on Ice” de la Cluj-Napoca a fost amendată cu 50.000 de lei.

Sute de persoane critică pe Facebook organizarea spectacolului „Kings on Ice” de la BT Arena din Cluj-Napoca, care a avut loc la finele săptămânii trecute.

Mulţi cer retunarea banilor pe bilet, deşi au fost la spectacol, în condiţiile în care evenimentul a durat mai puţin faţă de cât era programat şi au fost probleme tehnice cu gheaţa.

Spectacolul urma să aibă loc sâmbătă seara la BT Arena din Cluj-Napoca şi urma să dureze 3 ore, dar a fost amânat din cauza unor probleme tehnice legate de pregătirea gheţii pentru duminică dimineaţă şi a ţinut o oră şi douăzeci de minute.

Spectacolul era susţinut de patinatorul rus Evgheni Plushenko şi de violonistul Ervin Marton, alături de alţi 20 de patinatori.

„Bătaie de joc! Am mers la Polivalentă plină de emoţii! Mâine nu am cum să văd spectacolul pentru că dimineaţă trebuie să plec din oraş! L-am aşteptat din primăvară de când am luat biletul!”, a scris un utilizator Facebook.

Un altul a criticat faptul că organizatorii nu au anunţat din timp că spectacolul nu poate avea loc în ziua programată: „Ştiaţi că nu va fi gata gheaţa şi că spectacolul nu se ţine!!! Şi aţi redus durata spectacolului la jumătate!!! Returnaţi jumătate din preţul biletelor? Dezastruos!!! Ne-aţi ţinut în frig fără nicio jenă!!”.

O altă persoană nemulţumită scrie că testele de gheaţă nu se fac cu o oră înainte de spectacol, aşa cum au susţinut organizatorii, ci se fac cel puţin cu o zi înainte: „Sunteţi efectiv penibili. Sigur Plushenko şi restul patinatorilor nu vor mai veni niciodată în Cluj şi au tot dreptul să facă asta. Trăim în România şi nu mă mai miră nimic”.

„În primul rând, spectacol amânat de pe o zi pe alta fără ca organizatorii să anunţe pe spectatori. Cauza amânării fiind calitatea gheţii care nici a doua zi nu a fost în regulă, asfel patinatorii de renume mondial au căzut în timpul exerciţiului de mai multe ori. Să vă fie ruşine pentru organizatori într-un oraş de 5 stele. Spectacolul a fost anunţat că va ţine 3 ore, dar în realitate s-a ţinut numai 1 oră şi 20 de minute, iar din cei 20 de patinatori anunţaţi au fost cam jumătate prezenţi. Prin această cale solicităm despăgubiri de la firma organizatoare pentru spectatori”, a scris un alt utilizator.

Oamenii spun că Evgheni Plushenko a căzut la un moment dat, pentru a-şi susţine moral fiul, care a căzut şi el, dar, rupând gheaţa, a ţâşnit apa: „Ce a ţinut de patinatori a fost minunat în ciuda tuturor impedimentelor şi atât cât au reuşit să performeze în limita siguranţei lor. Gheaţa de toată jena. De aceea spectacolul a ţinut o oră, pentru că gheaţa se topea în jurul lor. Apoi ca ţâşnit apa ca o fântână artezianî. Nu doar firma responsabilă pentru gheaţă e vinovata, ci voi, organizatorii. De aceea sunteţi organizatori, să vă asiguraţi că totul iese perfect pentru un astfel de show! Am luat biletul din februarie şi am venit din alt judeţ! De-a dreptul penibil. Normal ar fi ca toată lumea să primească despăgubiri”.

Organizatorii au anunţat returnarea biletelor pentru persoanele care doresc acest lucru şi au precizat că problemele au fost provocate de firma de producţie din Ungaria care s-a ocupat de pregătirea patinoarului.

50.000 lei amendă pentru organizatorii spectacolului lui Evgheni Plushenko

Firma care a organizat spectacolul „Kings on Ice” de la Cluj-Napoca a fost amendată cu 50.000 de lei de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj. Aceeaşi firmă e obligată să restituie preţul biletelor pentru cei care nu au participat la eveniment.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Cluj, oamenii au fost ţinuţi în frig, nefiindu-le permis accesul de la ora 18.00, cum era în program.

„În urma cercetării a 30 de reclamaţii depuse împotriva organizatorului <Kings on Ice>, s-au descoperit mai multe deficienţe. Prin neasigurarea suprafeţei de gheaţă, conform standardelor, evenimentul a fost reprogramat pentru a doua zi, dată la care suprafaţa gheţii prezenta neconformităţi, consumatorii au fost ţinuţi în condiţii improprii, în frig, nefiindu-le permis accesul de la ora 18 cum era în program, nu a existat comunicare referitoare la reprogramarea spectacolului şi nici privind recuperarea sumelor plătite, spectacolul trebuia să ţină 120 de minute şi a fost comprimat la 70 de minute. Organizatorul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 50.000 de lei”, se arată în comunicatul CJPC Cluj.

Comisarii au dispus firmei organizatoare să restituie contravaloarea biletelor pentru cei care care nu au participat la spectacol.

