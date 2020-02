Valeriu Şuhan, despre crima din Chitila: Domnul ministru tocmai ce ne-a servit o platitudine!

"Viaţa tocmai i-a fost curmată cu multiple lovituri de cuţit, de către cel împotriva căruia Statul se angajase să o apere. Ce înseamnă până la urmă, acest ordin de restricţie ?!", spune Valeriu Şuhan, fost ofiţer de poliţie judiciară, despre crima din Chitila.

Redăm integral comentariul semnat de Valeriu Şuhan, despre cazul femeii ucise de soţul care avea ordin de restricţie să se apropie de ea:

"O crimă oribilă săvârşită asupra unei femei care se afla sub protecţia unui ordin de restricţie de care, cel mai probabil, se simţea chiar apărată, mi-a atras atenţia în mod deosebit.

Mă gândeam cum s-o fi simţit să răsufle uşurată că, iată Statul s-a implicat să o apere împotriva unui pericol iminent pentru chiar viaţa ei, adică propriul soţ, cu care se afla în divorţ. Trebuie că femeia să fi avut un sentiment de încredere, de uşurare, şi-o fi zis, sunt protejată de autoritatea statului, nimic rău nu mi se mai poate întâmpla, am 32 de ani şi viaţa îmi stă în faţă.

Wrong! Zbang! Viaţa tocmai i-a fost curmată cu multiple lovituri de cuţit, de către cel împotriva căruia Statul se angajase să o apere. Ce înseamnă până la urmă, acest ordin de restricţie ?! După cum se vede, nimic ! Numai că nimicul ăsta înseamnă de fapt, tragedii greu de suportat chiar şi din afară. Cine e responsabil?! Ei, asta e o întrebare la care trebuie în mod obligatoriu, să găsim răspuns. Jertfa acestei femei, este fără doar şi poate, o tragedie, dar ea are şi o valoare de exemplu cutremurător pentru starea de nepăsare a statului faţă de siguranţa cetăţeanului.

Păi, reglementarea aia cu ordinul de restricţie, aşa cum e prevăzută în lege şi organizată practic, e îndreptată împotriva unor papă-lapte, până la urmă. Ia, hai să ne-nchipuim cum cheamă organu' pe un cuţitar orbit de ură şi-i pune în vedere că n-are voie să se apropie de nevastă-sa, cu care e în divorţ, la mai puţin de x metri şi-i mai şi întocmeşte un proces verbal că aşa îi cere legea.

Fix la bască îl doare pe împricinat, aşa cum s-a şi dovedit, pentru că în cazul în speţă, criminalul mai încălcase anterior, "teribilul" ordin de restricţie. N-aş vrea să fiu înţeles greşit! De data asta, beleaua nu-i la poliţişti, ci la felul în care a fost gândită şi formulată prin lege, măsura respectivă. Am mai văzut ulterior dramei, că ministrul de interne a avut o intervenţie prin care ne-a asigurat că poliţiştii şi-au făcut datoria şi că va iniţia urgentarea adaptării legislaţiei prin inserarea prevederilor cu privire la vestitele "brăţări" electronice.

Acum pe bune, e evident, cred, că poliţiştii nu au cum în mod obiectiv, să supravegheze continuu pe un dezaxat, aşa că domnul ministru tocmai ce ne-a servit o platitudine. Ok, fie! Am luat-o... Dar, mă-ntreb şi nu neapărat retoric, ce fel de responsabilitate faţă de cetăţean, dar şi faţă de societate în general, a manifestat iniţiatorul normei privind ordinul de restricţie, aducă, până la urmă, Statul?!

Păi, ordinul ăsta de restricţie e un fel de frecţie la un picior de lemn, dacă nu e impus şi asigurat prin mijloace tehnice, până la urmă, foarte la îndemână în ziua de azi.

M-am consultat cu nişte puşti pricepuţi în ale IT-ului şi mi-au confirmat că a concepe, organiza şi pune în operă un sistem dispecerizat de control al mişcării celor aflaţi sub interdicţia ordinului de restricţie şi avertizare în caz de încălcare a lui, e puţin mai mult decât "floare la ureche".

Chiar au venit cu tot felul de idei, care mai de care mai ingenioase. Deci, s-ar putea! Şi încă, foarte bine! Şi atunci, de ce nu?! De ce păgubosul ăsta nenorocit de "las' că merge şi-aşa", care tinde să devină, dacă nu cumva a şi devenit, brand-ul nostru de ţară, este în continuare liber chiar, iată, să producă tragedii? Răspunsul e multiplu, compus: pentru că cei care conduc instituţiile responsabile în domeniu, sunt nepricepuţi, sunt lipsiţi de empatie, indiferenţi, sunt aroganţi, sunt egoişti şi ipocriţi. Până la urmă însă, vina cea mai mare revine nepriceperii. Sau prostiei. Trist şi nepermis este că nepriceperea sau prostia lor face victime la propriu şi creează tragedii umane profunde. Revoltător!"

Şapte poliţişti din Chitila sunt cercetaţi disciplinar, iar trei dintre ei sunt cercetaţi penal, după ce o femeie a fost ucisă de soţ, cu toate că ea avea un ordin de protecţie, anunţă Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.

Ancheta este făcută după ce, vineri, un bărbat din Chitila şi-a ucis soţia.

Oamenii legii au stabilit că ea avea emis încă din 18 decembrie 2019 de către Judecătoria Buftea un ordin de protecţie.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.