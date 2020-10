Verificări ale normelor impuse de starea de alertă la 157 de societăţi comerciale din Constanţa. S-au dat zeci de amenzi

Controalele, începute pe 3 iulie, vor continua timp de două săptămâni, pentru verificarea respectării normelor legale impuse pe perioada stării de alertă, în zone aglomerate, centre comerciale, pieţe, terase şi cluburi în aer liber, cu precădere în staţiunile de pe litoralul Mării Negre.

După primele activităţi desfăşurate în acest sens, până sâmbătă dimineaţă, la nivelul judeţului Constanţa au fost verificate 157 de societăţi comerciale. Au fost aplicate 57 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 65.000 de lei.

Astfel, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală, iar doi operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional pentru organizarea de activităţi în spaţiul public/privat/închis, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea activităţii unuia dintre aceştia.

De asemenea, au fost aplicate 16 sancţiuni pentru nerespectarea normelor la circulaţia rutieră, 12 pentru fapte de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 4 pentru încălcarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi 2 sancţiuni pentru activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.

Totodată, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Rutiere a Inspectoratului General al Poliţiei Române, au desfăşurat o acţiune pentru depistarea persoanelor care conduc vehicule sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psiho-active.

Astfel, poliţiştii au controlat peste 600 de autovehicule şi au legitimat aproximativ 620 de persoane.

În urma activităţilor, au fost constatate 2 infracţiuni la regimul rutier, dintre care 1 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 1 pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive. De asemenea, poliţiştii au aplicat 28 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 13 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În cadrul acţiunii, poliţiştii rutieri au reţinut 17 permise de conducere.

În aceeaşi noapte, poliţiştii constănţeni şi lucrători ai Inspectoratului Teritorial de Muncă au desfăşurat o acţiune pe raza staţiunii Costineşti, context în care au verificat 10 agenţi de pază şi 5 societăţi comerciale. Au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, dintre care 3 la Legea 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi o sancţiune la Legea 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel de activităţi vor avea loc şi în perioada următoare, în vederea conştientizării tuturor cetăţenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de distanţare socială.