Veşti bune pentru arădeni. Un zbor direct Arad - Forli, Italia, va fi lansat din iunie. Cât va costa biletul

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, şi directorul Aeroportului Arad, Ovidiu Moşneag, anunţă deschiderea unor curse regulate de zbor spre Italia, începând cu data de 4 iunie 2021, operate de compania Lumiwings, o companie aeriană grecească, cu baza în oraşul italian Forli.

„Deschiderea unei curse regulate de avion Arad-Forli (Italia) vine după nouă ani de la ultimul anunţ referitor la zboruri noi spre Italia de la Arad. Între timp, aşa cum ştiţi, aeroportul nostru a fost victima lucrărilor la autostradă, în sensul în care a trebuit închis pe perioada lucrărilor şi i-a fost scurtată pista de aterizare. Din anul 2016 am lucrat la Consiliul Judeţean pentru atragerea unei companii care să repună în valoare Aeroportul Arad. Am început cu zborurile charter, în colaborare cu agenţiile de turism am deschis destinaţii estivale spre Turcia. Am fost la cartierul general Ryanair, să încercăm includerea Aradului în planul lor de dezvoltare. Am avut un angajament ferm al Tarom pentru curse regulate Arad-Bucureşti. Am iniţiat discuţii cu autorităţile din Verona pentru reluarea curselor înspre Arad. Am purtat discuţii cu WizzAir. Niciuna dintre aceste piste nu a funcţionat, iar în anul 2020, ca efect al pandemiei, companiile respective au renunţat la planurile de dezvoltare, restrângându-şi zborurile din România. Destinaţia pe care o deschidem astăzi leagă două regiuni cu parteneriate economice cu rădăcini în anii 1990: Arad şi Emilia-Romagna. Regiunea italiană este şi una dintre principalele destinaţii turistice pe timpul verii, dar şi o zonă de unde au venit foarte mulţi investitori italieni şi studenţi italieni la Arad”, declară Iustin Cionca.

La rândul său, Ovidiu Moşneag, directorul aeroportului arădean, spune că aceste curse regulate spre Italia reprezintă o deschidere importantă pentru Arad şi zonele adiacente: „Aeroportul este funcţional 24 de ore din 24 pentru orice situaţie, oamenii sunt pregătiţi. Ei sunt la post la orice secundă. Toate dotările şi tot ce este necesar există în Aeroport. Sigur, ne dorim să schimbăm dotările din 1986 şi ne dorim accesarea fondurilor prin POIM pentru a aduce echipamentele la standardele de astăzi, pentru că Aeroportul Arad nu deserveşte doar arădenii. Este un serviciu adresat unei regiuni”.

Iulian Scrieciu, reprezentantul companiei Lumiwings, a declarat că Aradul a fost ales ca urmare unor studii de piaţă şi cercetări extinse, care au scos la iveală faptul că la Arad există un potenţial foarte mare.

Compania ar fi dorit să înceapă zborurile din aprilie, însă din cauza pandemiei şi a restricţiilor a amânat lansarea rutei.

Preţul unui bilet ar urma să fie 45 de euro.