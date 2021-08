VIDEO A şasea zi de incendii de vegetaţie din Grecia. Insula Evia este devastată

Incendiile care au ameninţat suburbiile nordice ale Atenei în ultimele zile au dispărut într-o oarecare măsură, dar focul de pe Evia, o insulă mare la est de capitală, a izbucnit rapid pe mai multe fronturi, afectând mii de hectare de pădure din partea de nord şi forţând evacuarea a zeci de sate.

Incendii au izbucnit în multe părţi ale ţării în timpul unui val de căldură de o săptămână, cel mai grav din Grecia din ultimele trei decenii, cu temperaturi ridicate şi vânturi fierbinţi. În toată ţara, pădurile au ars şi zeci de case şi afaceri au fost distruse.

Grecia a desfăşurat armata pentru a ajuta la lupta împotriva incendiilor şi mai multe ţări, inclusiv România, Franţa, Egipt, Elveţia şi Spania au trimis ajutor, inclusiv avioane de stingere a incendiilor.

Peste 570 de pompieri se luptă cu focul din Evia, au spus autorităţile.

Paza de coastă a evacuat de marţi peste 2.000 de persoane din diferite părţi ale insulei, pe măsură ce cerul nopţii a devenit roşu din cauza flăcărilor.

Un incendiu la poalele Muntelui Parnitha, la nord de Atena, a fost limitat, dar condiţiile meteorologice menţin ameninţările că ar putea izbucni din nou.

Vineri seara, vânturile puternice au împins focul în oraşul Thrakomakedones, unde locuitorii au primit ordinul de evacuare.

