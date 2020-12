VIDEO Activistul de mediu Daniel Bodnar, atacat cu pietre şi umplut de sânge, în Bucovina. Vela intervine

Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a dispus măsuri prompte în cazul unei agresiuni prezentată pe o reţea de socializare de o persoană care susţinea că ar avea drept cauză identificarea şi diseminarea unor cazuri de furt de material lemnos, respectiv s-a dispus trimiterea, de urgenţă, în judeţul Suceava, a unei echipe mixte de specialişti din cadrul Direcţiei Control Intern şi Direcţiei de Ordine Publică, ale Poliţiei Române, pentru a verifica cele sesizate, anunţă Ministerul Afacerilot Interne.

„Ministrul Ion Marcel Vela condamnă ferm astfel de fapte şi reiterează faptul că prevenirea şi combaterea furturilor de material lemnos ca şi a despăduririlor abuzive constituie priorităţi ale mandatului său”, transmite MAI.

Potrivit sursei citate, în situaţia în care, urmarea a controlului efectuat de structurile Poliţiei Române, vor fi identificate disfuncţionalităţi în activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, „vinovaţii vor fi prompt sancţionaţi”.

„Neprofesionalismul, lipsa de implicare, pasivitatea în situaţii de acest gen sunt incompatibile cu statutul de cadru al Ministerului Afacerilor Interne, structură în care am promovat integritatea, meritocraţia şi profesionalismul”, spune ministrul Ion Marcel Vela.

Daniel Bodnar, activistul civic pentru stoparea tăierii abuzive a pădurilor din Bucovina, a povestit, miercuri seară, într-un live pe Facebook în care a izbucnit în plâns, cum a fost atacat şi umplut de sânge de „mafia lemnului”, iar geamurile maşinii la volanul căreia se afla i-au fost sparte cu pietre.

„Noi, câţiva oameni, am făcut ce nu au făcut autorităţile niciodată. Ne sunt sparte toate maşinile. S-a ajuns prea dreptate. Sunt lacrimi de furie! Am trimis atâtea sesizări. Am trimis şi domnului Vela. Am făcut şi la domnul Alexe. Am făcut peste tot sesizări. Şi totul în zadar…Am refuzat orice oferă a partidelor politice de a candida acum la parlamentare. Şi puteam să fiu azi deputat. Dar am zis nu, eu vreau să fac mai mult pentru ţara mea. Să rămână ceva în urma mea. Îmi iubesc ţara. Tot ce fac, fac pentru că simt pentru ţara mea. (...) ajungem în situaţia în care să fim nenorociţi. Au spart geamurile la casa socrilor mei. Mi-au spart BMW-ul. Acum şi bus-ul ăsta cu care trebuia să duc ceva materiale. Eu am fost ferm convins că se poate colabora cu autorităţile. Dar nu se mai poate. Dar nici nu vrem să renunţăm la lupta cu aceşti nenorociţi care distrug pădurile României. Vreau să fac ceva. Domnule Vela, uitaţi-vă pe email la cabinet să vedeţi sesizare şi din partea mea. Trimiteţi, omule bun, Corpul de Control. Luaţi noi decizii aici, în Bucovina. Ne omoară ăştia”, povestea Daniel Bodnar.