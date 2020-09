Radu Fleacă, decanul Facultăţii de Medicină „Victor Papilian" din Sibiu, a dezvăluit faptul că, în timp ce a fost infectat, a suferit atât din punct de vedere psihic, cât şi fizic. De aceea, el le transmite românilor că boala Covid 19 este una serioasă, care nu trebuie luată în glumă.

„Nu trebuie să avem nicio psihoză, dar nu este o glumă. Este o boală serioasă, care poate şi creează probleme dificile şi nu mă refer aici din punct de vedere al sistemului economic şi la încărcarea sistemului sanitar, ci vorbesc din punct de vedere al pacientului care a trecut prin aşa ceva şi care îşi lasă amprenta asupra capacităţii fizice şi psihice pentru o perioadă mult mai lungă decât o gripă. Încă nu se ştie cum este evoluţia acestui virus şi a pacienţilor şi a imunităţii, sunt o grămadă de necunoscute”, a declarat Radu Fleacă.

Profesorul Fleacă a dezvăluit faptul că el s-a infectat deşi s-a protejat foarte mult.

„Noi cred că ne protejăm cel mai mult. Eu personal am purtat tot timpul mască şi afară, nu am fost în spaţii aglomerate, dar nu ştiu de unde am luat boala. Măcar mă bucur că nu am transmis decât soţiei mele, din păcate, dar nu am reuşit să infectez pe altcineva”, a precizat Radu Fleacă, decanul Facultăţii de Medicină din Sibiu.

Decanul Facultăţii de Medicină s-a infectat cu Covid-19 în urmă cu aproape două luni. El a fost internat la spitalul din Sibiu şi s-a vindecat.