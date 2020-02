VIDEO | Primul român diagnosticat cu noul coronavirus a fost confirmat în Gorj. Costache: Am identificat „pacientul zero” cu COVID-19 şi din contacţii lui unul e pozitiv / Arafat: În casa românului infectat sunt şapte persoane, rămân sub pază la domiciliu

UPDATE ora 12.10 Arafat, despre românul infectat cu virusul Covid-19: În casă sunt 7 persoane, rămân acasă, sub pază

Şeful DSU, Raed Arafat, a spus, miercuri seara, că în casa românului infectat cu noul coronavirus mai sunt şapte persoane, care au fost testate şi care vor rămâne la domiciliu, sub pază.



Raed Arafat a spus, miercuri seara, că în casa în care locuieşte românul infectat cu noul coronavirus mai stau şapte persoane.

„În casă mai sunt şapte persoane. Toate au avut test negativ, însă toate vor rămâne la domiciliu, sub pază. Li se vor asigura toate nevoiele, dar nu vor putea pleca din casă. După care vor fi testaţi. În caz că apar simptome la una dintre ele, atunci se testează şi vor fi transportate la spital. Transportul se va face în condiţii de siguranţă”, a spus Raed Arafat.

Acesta a precizat că pentru aceştia e mai bine să stea acasă decât să fie mutaţi într-un centru de carantină.

„Acum ei sunt carantinaţi acolo. E mai mult decât o izolare la domiciliu. Nu trebuie să aibă contact cu persoane. Dacă vor intra acolo, vor intra cu echipament. Poate poliţia locală să fie acolo. Nu sunt puşi sub sechestru. E şi o protectie pentru că toată lumea vrea să meargă. Mai bine decât să îi mutăm într-un centru de carantină, ei toţi rămân acolo. Pentru ei e mai confortabil în condiţiile lor decât să îi ducem în centru separat. De copii nu avem informaţii, dar persoane în vârstă da”, a mai spus şeful DSU.

Acesta a precizat că prefecturile au primit sarcini clare, în ceea ce priveşte asigurarea hranei pentru astfel de persoane.

Întrebat cu câte persoane a intrat în contact bărbatul infectat, ministrul Sănătăţii Victor Costache a spus că este în curs o anchetă epidemiologică, ale cărei rezultate vor fi gata joi.

UPDATE ora 12.00 Ministrul Sănătăţii: Am identificat „pacientul zero” cu COVID-19 şi din contacţii lui unul e pozitiv

Ministrul Sănătăţii Victor Costache a declarat că „pacientul zero” cu noul coronavirus în România a fost identificat în persoana italianului venit la rude, iar între persoanele care au fost în apropierea lui a fost găsit rapid un pacient bolnav.



Ministrul Victor Costache a declarat că la Gorj este în continuare anchetă epidemiologică şi se mai aşteaptă rezultate, însă „pacientul zero” a fost identificat, la fel ca şi contacţii lui.

„E o ancheta epidemiologică in curs si vom avea rezultatele in cursul zilei de mâine (joi – n.r.). Ca parte pozitivă, avem identificat pacientul zero, pacientul italian şi de 2-3 zile testăm toţi contacţii lui şi de abia am identificat unul pozitiv. De asemenea, alt aspect pozitiv e că e într-un mediul rural, deci nu e dintr-o zonă urbană foarte populată”, a spus Costache.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, la rândul său, că România va trece peste această provocare.

„Facem un apel la calm şi la urmarea recomandărilor Ministerului Sănătăţii şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Acesta a fost un mod pentru a vă prezenta că ştim cum să ne pregătim. Fac un apel la calm, la înţelepciune şi cu siguranţă românii, noi ca şi natiune vom trece peste această provocare”, a spus Vela.

UPDATE ora 11.40 Costache: Primul pacient român cu noul coronavirus este în stare bună, fără simptome

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat, miercuri seara, că pacientul diagnosticat cu noul coronavirus este un bărbat din tr-o comună din Gorj, care este, în prezent, în stare bună şi nu are simptome de boală. Familia bărbatului, formată din şapte persoane, a fost pusă în carantină.

Costache a declarat, într-o conferinţă de presă, că primul caz din România, confirmat cu noul coronavirus a fost descoperit în urma testării persoanelor care au intrat în legătură cu italianul internat în Rimini.

„În urma testării făcute persoanelor din judeţul Gorj care au întrat în legătură cu cetăţeanul italian din Rimini am descoperit primul caz de infectare cu coronavirus. Este vorba de o persoană total asimptomatică. Mai avem în lucru 33 de teste din acea zonă şi vă vom confirma rezultatele imediat ce va fi posibil. (..) Este un contact direct al italianului”, a spus ministrul Sănătăţii.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat a declarat că un echipaj a plecat spre Craiova pentru a prelua bărbatul şi să îl ducă la „Matei Balş”.

„Un echipaj SMURD a plecat deja la la Craiova pentru a prelua persoana respectivă şi a o transporta la Spitalul Matei Balş. Toate celelalte 7 persoane care mai erau în casă vor rămâne izolate în casă. Transportul se va face în condiţii de siguranţă”, a spus Arafat.

Victor Costache şi Raed Arafat nu au dorit să facă publică vârsta pacientului.

Primul român diagnosticat cu noul coronavirus a fost confirmat în Gorj

Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a confirmat pentru MEDIAFAX, miercuri seara, că un pacient din judeţul Gorj a fost diagnosticat cu coronavirus în urma analizelor realizate la Institutul Matei Balş din Bucureşti.

De asemenea, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Horaţiu Moldovan, a declarat, la Antena 3, că există diagnosticul pozitiv, realizat la Institutul Matei Balş în cazul pacientului din judeţul Gorj.

„Este vorba de pacientul de la Gorj. Mai există o probă în lucru. Vă ţinem la curent. Persoana care este în Gorj este în carantină. Urmează să decidem internarea ei”, a spus Moldovan.

Gorjanul confirmat cu coronavirus este una dintre persoanele care a intrat în contact cu cetăţeanul italian care are infecţie cu coronavirus şi care a fost în vizită în România în judeţele Gorj şi Dolj.

