Viorel Cataramă, principala voce a protestului, reclamă faptul că măsurile luate de autorităţi pentru gestionarea epidemiei nu au fost cele mai inspirate şi nici în interesul românilor şi al economiei.

”Astazi in Piata Victoriei se naste MISCAREA PATRIOTILOR ROMANI, o forta care lupta pentru SUVERANITATEA Romaniei si care se bazeaza pe sprijinul patriotilor, a celor curajosi, dispusi chiar sa-si dea viata pentru binele patriei lor!

Condamnam cu fermitate suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale oamenilor, actiuni comise abuziv, constient si asumat prin incalcarea Constitutiei, de catre presedintele tarii si toate partidele parlamentare!

Milioane de concetateni au fost adusi in pragul nebuniei, al saraciei sau chiar al foametei, milioane de romani au fost considerati infractori si arestati la domiciliu fiind gasiti vinovati ca au peste 65 de ani.

S-a suprimat dreptul la viata (prin interzicerea accesului in spitale) a unor bolnavi a caror singura vina a fost ca nu s-au imbolnavit de Covid-19.

Cerem cu fermitate Parchetului General sa demareze o ancheta si sa-i aduca in fata justitiei pe toti cei vinovati de moartea acestor oameni nevinovati!

Tari europene, precum Franta, au demarat deja aceasta actiune.

Economia tarii a fost pusa la pamant, capitalul romanesc a fost distrus aproape in totalitate, somajul este in floare!

Si asta, pentruca in fruntea tarii se afla oameni fricosi, lasi si corupti!

Intr-o perioada cu atatea sacrificii, bugetul tarii a fost devalizat prin achizitii la preturi umflate nejustificat si nenecesare.

Trebuie sa constientizam ca datorita acestor abuzuri, pensiile si alocatiile pentru copii nu mai pot fi majorate, banii respectivi fiid folositi la cumpararea de masti, manusi si alte asemenea lucruri…

Si toate acestea pentru ce? Pentru un virus care exista, dar nu este nici pe departe asa de primejdios asa cum a fost prezentat; coronavirus este o alarma falsa, pericolul nu este mai mare decat nivelul considerat normal in cazul epidemiilor in general. Si asta o spune o agentie guvernamentala din Germania si o confirma realitatea!

In Romania a fost instaurata dictatura politico-medicala; in loc sa se ocupe de tratarea bolnavilor, doctori precum Arafat, Cercel si Rafila ne ameninta de dimineata pana seara in spatiul public, bagandu-ne pumnul in gura pentru a ne face bine cu forta. Mai devreme sau mai tarziu si acesti medici vor trebui sa dea socoteala pentru ce au facut.

Sa fie foarte clar: nimic nu se poate cladi pe frica, absolut nimic!

Daca Regele Ferdinant ar fi avut intentia sa fure cateva miliarde din visteria tarii, ar fi clamat siguranta vietii romanilor si ar fi capitulat in fata inamicului fara lupta; fiind insa un patriot, le-a solicitat soldatilor sa lupte pentru patrie, iar acestia si-au dat viata pentru ca noua sa ne fie bine astazi. Patriotii romani au facut Romania Mare, nu fricosii! La Marasesti, la Plevna, patriotii s-au jerfit, nu lasii! Pentru ca astazi, nemernicii din fruntea tarii sa ne interzica Trianonul!

Vom cladi o Romanie bazata pe o economie si un capital romanesc puternice, vom asigura locuri de munca si piete de desfacere, mai ales la export. Vom face ca ROMANIA SA FIE A ROMANILOR!

Cerem Guvernului si Parlamentului sa nu mai prelungeasca starea de alerta, sa le redea romanilor libertatile si dreptul la o viata normala!

Si, condamnam actiunile fortelor progresiste de instaurare a unor regimuri de factura neo-marxiste, de desfiintare a Politiei, actiuni sustinute in mod inconstient in primul rand de Partidul Democrat din SUA. Actiunile de demolare a statuilor unor patrioti, dar venerarea statuilor unor dictatori trebuie sanctionata in mod drastic!”, a fost mesajul postat de Viorel Cataramă pe contul său de Facebook.