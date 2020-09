Vindecarea sună ocupat! Ana sună de 3 zile la Centrul de Transfuzii din Bucureşti pentru a se programa să doneze plasmă

Ana spune că a sunat la Centrul de Transfuzii din Bucureşti pentru a se programa să doneze plasmă, însă nu a reuşit, pentru că, fie nu răspunde nimeni, fie răspunde cineva şi te redirecţionează la un cabinet unde din nou, greu răspunde cineva.

Ana este convinsă că sistemul nu este pregătit pentru pacienţii vinecaţi care vor să-i ajute pe cei aflaţi în stare gravă.

„Sistemul nu mă lasă să merg să donez, sau îmi pune piedici, sau îmi face atât de dificilă această procedură încât renunţi, pentru că renunţi, după 3 zile de dat telefoane ca să te duci să ajuţi, nu mai vrei să ajuţi.

Am avut prieteni care au mers ieri să doneze şi care au stat două ore după programare. E important să nu aştept, pentru că, pe lângă faptul că am un program la care am revenit, revin cu nişte sechele, cu oboseală”, a povestit Ana Maria, pacient vindecat de Covid 19.

Medicul Doina Goşa, directorul Centrului, a explicat că foarte multă lume sună în acelaşi timp, şi că acum numai 3 oameni răspund donatorilor la 3 telefoane.

Trebuie aşadar să insişti.

Dr. Goşa îţi spune că te poţi programa şi pe pagina de facebook a Centrului de Transfuzie, printr-un mesaj privat.

Colectarea de plasmă umană se face în 18 centre de transfuzie din România, toate dotate cu aparate de plasmafereză donate de o firmă privată. CEO-ul firmei spune că un număr unic la care să poată suna toţi cei care vor să doneze plasmă ar simplifica lucrurile.

La fel cum ar face şi un registru naţional în care să fie trecuţi toţi cei vindecaţi de Covid-19, astfel încât centrele de transfuzie să aibă uşor acces la date. Autorităţile nu s-au ocupat de acest registru, care există deja în majoritatea ţărilor europene.

„Dacă ar fi existat un registru online şi un număr unic de telefon toate persoanele ar fi trebuit să se înregistreze fie online, în acest registru, fie să sune la numerele de telefon.

Cel mai frumos exemplu despre cum pot să funcţioneze lucrurile este Republica Moldova, unde, în acest moment, la o populaţie de 6 ori mai mică decât în România, au un număr de donatori de 4 ori mai mare decât România”, a semnalat Florin Hozoc, CEO-ul firmei care a donat statului aparate de plasmafereză.