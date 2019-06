Vremea extremă provoacă pagube. MAI:13 judeţe, avertizate prin Ro-Alert privind fenomenele meteo/ Sute de case avariate şi drumuri blocate, în ultimele 24 ore

Peste 40 de localităţi din 22 de judeţe au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de inundaţii, fiind blocate mai multe drumuri judeţene şi naţionale din cauza apei şi a alunecărilor de teren. Potrivit MAI, au fost transmise mesaje de avertizare prin Ro-Alert în 13 judeţe.

„În ultimele 24 de ore, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 44 localităţi din 22 judeţe (AB, AR, AG, BC, BH, BT, BV, BZ, DB, GJ, HD, HR, IF, IS, NT, OT, PH, SJ, SV, TM, VL şi VN) unde au fost afectate 2 străzi, 9 case, 3 anexe gospodăreşti, 55 beciuri/subsoluri, 283 curţi şi 3 clădiri aparţinând unor instituţii publice”, informează Ministerul Afacerile Interne (MAI), printr-un comunicat de presă.

Traficul rutier este blocat din cauza apei, aluviunilor şi a alunecărilor de teren pe un drum naţional (DN 73D/AG) şi un drum judeţean (DJ 203K/BZ), respectiv restricţionat pe două drumuri naţionale (DN 12A/BC şi DN 17A/SV), două ​ drumuri judeţene (DJ 205D/VN şi DJ 609/TM), potrivit sursei citate.

Pompierii şi autorităţile locale intervin pentru înlăturarea cantităţilor de apă din case, pentru decolmatarea fântânilor, degajarea drumurilor şi pentru​ monitorizarea situaţiilor de risc în vederea evacuării preventive a oamenilor din zonele care ar putea fi afectate de viituri.

„În ultimele ore au fost activate grupele operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din 15 judeţe (BC, BH, BT, BV, GL, IS, MH, NT, OT, SJ, SV, TL, TM, TR şi VS). A fost crescută capacitatea operaţională la Nivelul II Alertă Albastră la o subunitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Botoşani, pentru a interveni cu promptitudine în sprijinul oamenilor, în condiţiile emiterii unui COD ROŞU de precipitaţii abundente pe raza acestui judeţ. Sunt activate şi Centrele Judeţene de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei la nivelul a 6 judeţe (BZ, HD, IS, MH, SV şi TR)”, mai arată Ministerul.

Totodată, au fost transmise mesaje de avertizare pentru populaţie prin sistemul RO-ALERT la nivelul a 13 judeţe (Alba, Bihor, Bacău, Buzău, Cluj-Napoca, Caraş Severin, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Sălaj, Teleorman şi Vaslui)

„În judeţul Alba, încă de săptămâna trecută, în loc. Răchita, au fost amplasate 10 locuinţe modulare în care au fost mutate 42 de persoane (între care 17 copii) din 10 case afectate de inundaţiile din perioada anterioară, iar în judeţul Bihor rămân evacuate la rude 6 persoane ale căror locuinţe sunt afectate”, mai informează MAI.

