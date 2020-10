Zegrean contrazice PSD: Legea carantinării şi izolării nu îţi încalcă drepturile

Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean îi contrazice pe social-democraţi care îţi spun că legea carantinării şi izolări îţi încalcă drepturile. El nu a găsit abateri şi zice că proiectul nu trebuia amânat atât de mult, parlamentarii mai mult strică legea, fiindcă au găsit un subiect pe care să se certe, în vacanţă.

Zegrean le dă un pont guvernanţilor: dacă nu va fi adoptată, Legea 55 le permite, oricum, să te pună în carantină şi izolare, dar rămâne nerezolvată problema internării medicale. Sute de oameni au protestat, în Piaţa Victoriei, împotriva măsurilor impuse de Guvern şi a legii aflate în dezbatere.

Măsurile pentru creşterea capacităţii de răspuns sunt: măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu

”Îşi bat capul de pomană, oricum n-o îndreaptă ei în Parlament, de obicei, legile se strâmbă, nu se îndreaptă. Ce a venit de la Guvern la Cameră, era ok. Ce au făcut la Cameră a complicat lucrurile şi acum, dacă le mai complică şi la Senat, o să fie un dezastru. Dacă îi dau drumul aşa cum a plecat de la Cameră, are şanse uriaşe să treacă (de CCR – n.r). Prea mult se vorbeşte, se dă apă la moară celor care sunt sceptici în legătură cu existenţa acestei epidemii. Astea trebuiau scrise de mult. Nu când eşti cu focul în casă, te gândeşti cum să-l stingi”, a declarat Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR.