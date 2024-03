MIAMI - primul tur

ANA BOGDAN - K. Siniakova 2-6, 4-6

SIMONA HALEP - P. Badosa 6-1, 4-5 / LIVE

Simona a chemat fizioterapeuta: are probleme la umărul drept. Lunile de inactivitate se fac simţite, condiţia sa fizică nefiind una pusă la punct.

Game 16 - Halep salvează o minge de set. Badosa, care atacă serviciul doi, loveşte puternic, Halep - mai variat, da cu mai puţină forţă: 4-5.

Game 15 - Halep a stat la „bătaie” în unele puncte, dar Badosa are mai multe schimburi dominate. Simona a dus game-ul la egalitate, 40-40, dar nu şi-a procurat minge de break: 3-5.

Game 14 - Halep nu renunţă la set: 3-4.

Game 13 - Badosa adună puncte ajutată de serviciu. Pare mai sigură decât în primul set: 2-4.

Game 12 - Halep ţine aproape cu serviciul, sperând să poată întoarce soarta manşei: 2-3.

Game 11 - Simona nu s-a mai apropiat de serviciul Paulei, care se desprinde cu un break avans: 1-3.

Game 10 - Break Badosa. Halep serveşte slab, are un total de 5 „duble”. Rămâne de văzut câtă „benzină” mai are Simona, care revine după un an şi 7 luni de absenţă: 1-2.

Game 9 - Simona ratează o minge de break şi îi permite Paulei să egaleze: 1-1.

Game 8 - Halep intră convingător şi în setul secund, cu serviciul: 1-0.

SETUL 2

Game 7 - Halep mai face un break şi, după 38 de minute, îşi bagă în buzunar primul set: 6-1.

Game 6 - Game lung pe serviciul româncei. Emoţii pentru Halep, care salvează 5 mingi de break pentru a se distanţa, probabil, decisiv în set. Galerie consistentă de români în tribune. Au trecut 35 de minute de la primul serviciu: 5-1.

Game 5 - Badosa mizează mult pe puterea serviciului, schimburile revenindu-i Simonei. Pe margine se află grecul Stefanos Tsitsipas, iubitul Paulei. Dublu break Halep: 4-1.

Game 4 - Simona confirmă break-ul fără să se ajungă la egalitate: 3-1.

Game 3 - Break Simona, care a profitat de două duble greşeli ale rivalei: 2-1.

Game 2 - Simona face două duble greşeli, dar produce şi un as, şi egalează fără emoţii: 1-1.

Game 1 - Badosa, posesoare a unui serviciu puternic, îşi câştigă la 0 game-ul de serviciu: 0-1.

SETUL 1

JAQUELINE CRISTIAN - D. Parry (23.35)

Simona Halep este echipată, la încălzire, în culorile Ucrainei: galben şi albastru.

Sabalenka, pe care Halep ar putea s-o înfrunte în turul secund la Miami, a decis să participe la turneu. Halep o conduce cu 2-0 la general pe Badosa, pe zgură şi pe iarbă. Ambele au avut loc în 2022.

Simona încă nu are antrenor, după despărţirea de Patrick Mouratoglou. Nici puncte nu are în clasamentul mondial, beneficiind de un wild card pentru a pătrunde pe tabloul principal în Florida.

Simona este la Miami doar cu Joao Monteiro, un sparring partner portughez, şi de un fizioterapeut român. Dar la antrenamentul de dinaintea meciului cu Badosa (80 WTA) a avut parte şi de ajutorul fostului ei antrenor, Darren Cahill.

Australianul lucrează acum cu italianul Jannik Sinner, campionul de la Australian Open, şi a profitat de timpul liber pe care-l are înainte de startul meciurilor de pe tabloul masculin şi a asistat la sesiunea de antrenament a Simonei Halep, cei doi fiind fotografiaţi împreună.

În mod oarecum straniu, românca este favorită la casele de pariuri, asta pentru că Badosa nu traversează o perioadă deosebită.