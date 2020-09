A lăsat tenisul în urmă. Rafael Nadal spune ce îl motivează: "Acestea sunt cele mai importante lucruri"

Rafael Nadal a stat în pandemie la vila lui din Mallorca, Spania. Clasat pe locul 2 ATP, Nadal s-a antrenat intens în ultimele 3 luni, însă a mărturisit că tenisul nu mai este o prioritate pentru el.

"Motivaţia mea în perioada aceasta nu este tenisul, nu mă gândesc la asta zi de zi. Sunt interesat de alte lucruri. Urmăresc ce se întâmplă în lume. Dar, sigur că, am grijă să mă menţin în formă. Trebuie să fiu pregătit pentru momentul când vom reveni la normal. Este o perioadă dificilă, însă sunt fericit că pot să petrec momente cu prietenii şi cu familia mea. Acum, acestea sunt cele mai importante lucrurile pentru mine", a spus Nadal, potrivit essentiallysports.com.

Nadal nu vrea să revină pe terenul de tenis dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte. Turneul US Open, din America, s-ar putea relua pe 31 august. "Dacă mă întrebi astăzi, voi spune nu. Peste câteva luni? Nu ştiu. Sper că da. Dar trebuie să mai aşteptăm până o să fie totul mai clar şi o să vedem cum evoluează răspândirea virusului şi care va fi situaţia în New York. Acesta oraş a fost printre cele mai afectate din lume", a spus Nadal, potrivit nypost.com.

Între timp, Nadal se relaxează pe iahtul lui. În 2019 a plătit 5 milioane de euro pe iahtul care poate găzdui 12 persoane, are spa şi garaj pentru jet ski.

Onboard Nadal’s new £4.5m yacht with jet ski garage and bar for 12 pals https://t.co/WP4dckG0c1