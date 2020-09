A sărit un gard de 2 metri şi a intrat pe teren să facă poză cu Messi. A ieşit plângând: "Nu a meritat efortul"

Vineri, 12 iunie, s-a reluat fotbalul în Spania, iar autorităţile au decis ca toate meciurile să se joace fără spectatori. Nu şi la partida Mallorca-Barcelona, încheiată cu victoria campioanei, scor 0-4. În minutul 54 al partidei, un tânăr, fan al lui Messi, a încălcat toate regulile de securitate ale stadionului pentru a-l privi în ochi pe argentinian. A sărit un gard de 2 metri şi a fost ajutat de oamenii de la securitate să intre pe teren.

"Am plănuit să fac asta înainte să apară coronavirus. Messi este idolul meu. Visul meu era să am o poză cu el şi să îl cunosc. Dar prima dată l-am văzut pe Jordi Alba şi mi-am făcut poză cu el. Apoi am mers spre Messi, dar din cauza virusului nu a vrut să facă poza. Apoi poliţiştii mi-au spus să şterg tot. Planul a eşuat din cauza stresului", a povestit fanul lui Messi, care s-a îmbrăcat cu tricoul starului Barcelonei de la naţionala Argentinei.

"Nu cred că a meritat efortul. Jordi Alba a încercat să mă ignore", a mai spus fanul lui Messi, care a ieşit plângând de pe teren când a fost luat de poliţişti: "Mi-au cerut date despre mine şi urmează să aflu dacă voi fi amendat".

A pitch invader interrupted Mallorca and Barcelona's game being played behind closed doors.



Barcelona este lider în campionat, cu 61 de puncte. Astăzi, Real Madrid joacă cu Eibar, de la ora 20:30.