Alan Ruschel, unul dintre supravieţuitorii accidentului aviatic din 2016, a marcat primul gol - VIDEO

Legitimat la formaţia braziliană Goias, Alan Ruschel a izbutit, marţi dimineaţă, primul gol într-o partidă oficială de la accidentul aviatic. Fundaşul stânga a înscris în minutul 62 al partidei cu Cruzeiro, din prima ligă a Braziliei, încheiată cu scorul de 1-0.

Imediat după gol, Alan a ridicat mâinile spre cer, dedicând reuşita clubului Chapecoense, care a fost zdruncinat de tragedia din 2016.

Chapecoense plane crash survivor Alan Ruschel scores for the first time in the Brasileirão since the accident❤️🙌 pic.twitter.com/wOdoekq9tj