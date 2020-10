Album de campioană: Simona Halep îţi prezintă momentele preferate de la Wimbledon

A trecut un an de când Simona Halep a câştigat titlul de la Wimbledon. Campioana îţi prezintă acum momentele ei preferate.

Simona Halep - campioana de la Wimbledon: ”Să joci la Wimbledon este mereu ceva special, iar faptul că l-am câştigat l-a făcut şi mai special. Nu voi uita niciodată acele două săptămâni, acele meciuri şi finala. A fost ceva uimitor, iar aceste poze arată că mă bucuram de momentele de anul trecut.”

Halep face şi câteva comentarii legate de album:

”În aceste poze puteţi vedea în ochii mei că mă bucuram de moment. Faptul că am reuşit să câştig acea finală a însemnat foarte mult pentru mine. În prima poză sunt cu familia mea, care mă susţine de când am început să joc tenis. Să am susţinerea lor a însemnat foarte mult. În a doua poză este prietenul meu, Toni. A fost primul turneu la care mi-a fost alături. A fost ceva special şi cred că arătăm bine împreună. În a treia este echipa mea şi florile pe care le-am primit de la Wimbledon. Iubesc florile şi am cerut să mi se facă această poză.

Halep comentează şi ceea ce numeşte ”baia de gheaţă”.

”Baia de gheaţă. E ce iubesc mai mult pe lume...DELOC! Nu-mi plac băile de gheaţă, dar am impresia că la acest turneu am făcut în fiecare zi şi poate de aceea am reuşit să câştig”, a spus Halep.