Alex Zanardi, fost campion Formula 1 şi multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice, a suferit un accident grav

Alex Zanardi, fostul pilot Formula 1, devenit apoi campion al Jocurilor Paralimpice în urma accidentului în care şi-a pierdut ambele picioare, a ajuns din nou la spital, în stare gravă.

Italianul în vârstă de 53 de ani a fost transportat cu elicopterul la un spital din Siena, poliţia confirmând că a fost implicat într-un „accident cu un vehicul greu”. Un oficial a declarat pentru Associated Press că Zanardi a fost implicat în accident, dar crede că italianul este încă în viaţă.

Zanardi concura vineri în cursa naţională „Obiettivo tricolore” pentru sportivi paralimpici. La Repubblica relatează că Zanardi se afla pe autostrada 146, între Pienza şi San Quirico, în momentul accidentului. Potrivit Gazzetta dello Sport, acesta cobora un deal când a pierdut controlul vehiculului şi a intrat în trafic.

Alex Zanardi a câştigat Campionatul CART din 1997 şi 1998. În urma unui accident teribil, care a avut loc în timpul cursei Memorial CART din 2001, i-au fost amputate ambele picioare. Abia în 2005 a reuşit să-şi reia cariera sportivă, fiind de patru ori campion al Jocurilor Paralimpice din 2012 şi 2016.

Comitetele Olimpice şi Paralimpice din Italia nu au comentat încă situaţia.

Mesajele de încurajare au început, însă, să curgă pe Twitter. „Sunt atât de îngrijorat şi de speriat pentru Alex Zanardi, încât abia mai respir. Sunt fanul lui. Sunt prietenul lui. Vă rog să faceţi ca mine şi să vă rugaţi pentru acest om minunat”, a îndemnat Mario Andretti, fost campion Formula 1.

I am so anxious and frightened about Alex Zanardi that I'm holding my breath. I am his fan. I am his friend. Please do what I'm doing and pray pray for for this wonderful man. https://t.co/P8XPVymmKg