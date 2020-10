Alexandru Cicâldău îi duce pe olteni pe primul loc în Liga 1! Gaz Metan Mediaş - Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova e noul lider al Ligii 1! A câştigat cu 2-1 în deplasarea de la Mediaş. A fost dramă ca în Romeo şi Julieta. Italianul Roberto Romeo a deschis scorul pentru Gaz Metan şi a plâns de bucurie. Oltenii au egalat până la pauză prin Valentin Mihăilă.

Golul lui Alexandru Cicâldău a făcut diferenţa. Gazul a mai avut o bară până la final şi a terminat meciul în 10 oameni, după eliminarea lui Sergiu Buş. Craiova a luat toate punctele şi a urcat pe primul loc în Liga 1 cel puţin până duminică, când CFR Cluj joacă cu Astra Giurgiu. În etapa viitoare, oltenii au derby în Bănie, cu FCSB.

"Ne bucurăm că am câştigat primele patru meciuri. Ne aşteaptă alte patru meciuri grele, dar sperăm să continuăm aşa. Trebuie să luăm cele trei puncte şi din meciul cu FCSB. Important e că suntem la mâna noastră", a spus eroul Craiovei, Alexandru Cicâldău, după victoria de la Mediaş.

"În unele momente n-am jucat bine, dar am avut ocazii foarte mari. N-a fost un meci frumos, dar important este că am câştigat. Am ratat mult şi asta mă îngrijorează. E foarte important că am ajuns la a patra victorie", a declarat antrenorul oltenilor, Cristiano Bergodi.

CLASAMENT PLAYOFF LIGA 1

1. Universitatea Craiova - 38 puncte

2. CFR Cluj - 36 puncte

3. Astra Giurgiu - 28 puncte

4. FCSB - 27 puncte

5. FC Botoşani - 27 puncte

6. Gaz Metan Mediaş - 25 puncte