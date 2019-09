Ameninţat pentru că a ales să joace la naţională: "Suntem în anul 2019 şi se întâmplă săptămână de săptămână"

Mijlocaşul irlandez, Declan Rice (20 de ani), jucătorul lui West Ham, a avut parte de ameninţări venite din partea suporterilor irlandezi, după ce a ales să joace pentru reprezentativa Angliei, ţara în care s-a născut.

”Am avut câteva necazuri. Câţiva oameni au spus, pe internet, că vor veni în casa mea. Au mai fost câteva ameninţări, în care nu vreau să intru în amănunte, la adresa familiei mele şi la adresa mea. Am intrat pe profilurile lor şi sunt false. Nu ştii dacă ameninţările sunt reale sau nu. Suntem în anul 2019 şi se întâmplă săptămână de săptămână. Nu este bine. Trebuie să ne impunem autoritatea mai bine”, a declarat Declan Rice, conform Sky Sports.

Potrivit aceleiaşi surse, selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, l-a felicitat pe Rice pentru modul în care a gestionat situaţia: ”Când am vorbit cu Declan despre posibilitatea unui transfer, am fost conştient că aşa ceva s-ar putea întâmpla. Nu am forţat, pentru că am bănuit că vor fi astfel de consecinţe. Cred că a gestionat totul într-un mod foarte matur. Vrea să se concentreze pe fotbal şi cred că este un plus excelent pentru echipa noastră, atât pentru abilităţile sale, dar şi pentru mentalitatea şi personalitatea sa”.

Declan Rice a evoluat pentru naţionalele de tineret U19 şi U21 ale Irlandei. La reprezentativa mare, a debutat în 2018, sub conducerea lui Martin O'Neill, şi a avut trei apariţii. În acelaşi an, mijlocaşul a ales să treacă la echipa naţională a Angliei, ţara sa natală. Pentru Anglia, Rice a avut patru apariţii, debutând la data de 22 martie 2019.

